"Otse uudistemajast" – Ruta Arumäe

Arumäe on töötanud majandusanalüütikuna keskpangas, ministeeriumis, SEB pangas ning lühikest aega ka Reformierakonna juhitud valitsuse nõunikuna. Tänasel päeval on Ruta Arumäe ettevõtluskõrgkooli Mainor majandusteooria lektor.

Ruussaar uuris Arumäelt, milline on maailma majanduse hetkeseist, milline on see Eestis, kuidas suurendada konkurentsivõimet ja kuivõrd me võime uskuda uude majanduskasvu.