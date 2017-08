Ivanova: Savisaare valimisliidu liikmeid üritatakse üle osta

Ivanova ei soovinud seetõttu ka nimetada inimesi, kes valimisliidu nimekirjas kandideerivad. Ta ütles, et nimekiri avalikustatkse 5. septembril.

"Meile laekus eile info, et hakatakse inimesi üle ostma, pakutakse lausa tööd linnastruktuurides," ütles ta ERR-ile.

"Kuna meil on üks kandidaat jurist, siis eile helistati talle ühest linnaosavalitsusest ja selle eest, et ta ei kandideeriks Savisaare valimisliidus pakuti talle koostööd. /.../ Kuna ta on jurist ja tegeleb korteriühistutega, siis selles valdkonnas pakuti ka siis, et ta saaks tööle tulla," rääkis Ivanova.

Kes tööd pakkus ei soovinud Ivanova öelda, aga tõi veel ühe näite. "Üks kandidaat loobus kandideerimisest, kuna avaldati survet. Ja kuna tema jaoks oli oluline koostöö linnaga, siis ta arvas, et tema äri jaoks on lihtsam, kui ta ei tule meiega," sõnas Ivanova.

"Ma arvan, et seda tuleb veel ette," ütles ta veel.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi kommenteeris Ivanova väiteid järgmiselt. "Valimistele väheste kandideerijate, programmita ja langeva toetusega vastu minnes võib ka iga väär põhjendus võimaliku ebaedu pehmendamiseks tunduda väärt kasutamist. Ma arvan, et seda tuleb veel ette."