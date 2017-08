Sõõrumaa ja Mõis ostsid kandidaatide leidmiseks Postimehe esikülje

"Valimisliidu Tegus Tallinn meeskond kutsub ühinema kõiki aktiivseid linnakodanikke, kel on südant, pealehakkamist ja kodanikujulgust. Tulge kandideerima või muul viisil kaasa lööma!" seisab reklaamis.

Sõõrumaa ütles teisipäeva pärastlõunal ERR-ile, et telefon nö väga punane pole olnud, aga talle on tulnud mitukümmend kõnet. "Pole hullu," tõdes ta.

Sõõrumaa sõnul on olnud asjalikke kõnesid, paar inimest on soovinud liituda, kuid üks isiklik tuttav tegi nalja, helistas varahommikul ja päris, et mida linnavõim saaks teha, et tööpäevad Tallinnas ei algaks nii vara.

Telefoninumbrite loomine ja avalikustamine oli Sõõrumaa sõnul hea mõte, sest on üllatavalt palju inimesi, kes polnud Tegusast Tallinnast kuulnudki. "Meie siin arvame, et meid tuntakse ja teatakse. Seepärast mõtlesime, et teavitame, et oleme olemas, oleme avatud ja suhtleme," sõnas Sõõrumaa. "See pole ühekordne aktsioon, need numbrid jäävad kogu kampaania ajaks avatuks."

Küsimusele, et kas Tegus Tallinn on kandidaatide leidmiseks nii suures hädas, et pidi Postimehe esiküljel kandideerimiseks üleskutse avaldama ütles Sõõrumaa, et neil pole selliseid ambitsioone, et peaks ilmtingimata Tallinnas valimised võitma. "Me ei pea tegema imenippe ja laveerimisi. Meie meeleheitlikke hüppeid ei tee, ütleme omi asju ja vaatame, kas see inimestele korda läheb," lausus Sõõrumaa.

Tegusa Tallinna valimiskampaania üksikasju Sõõrumaa ei avaldanud, kuid märkis, et kandidaatide hiigelplakateid nad linna üles ei kleebi ning kaubanduskeskuste uksel pastakate jagamist ei tule. "Meiega suheldakse piisavalt palju, kes meid teavad need teavad. Ja aega meil veel on."

Postimehe esikülje reklaampind maksab hinnakirja järgi 6900 eurot.