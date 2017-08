Reformierakondlasest inkassoärimees Vladas Radvilavicius on kohtu all

Teine kohtualune lubas endale 18 minuti pikkust hilinemist, mispeale kutsus kohtunik protsessiosalisi korrale öeldes, et kohus pole luuleõhtu, kus igaüks astub läbi siis, kui talle parasjagu sobib.

Radvilavicius sattus uurimise alla, kui koos toonase allilmategelase Kalev Kurega asutatud inkassofirma Total Inkasso pankrotimenetluses tekkis kahtlus, et ligi kolme miljoni euro suurusest nõudest vabanemiseks esitati fiktiivseid nõudeid võlgniku sõprade ja tuttavate poolt.

See omakorda viis kohtu alla veel seitse meest. Radvilaviciuse sõnul on tal kuriteoteate teinud ärimees Rein Kilgiga rahalised suhted klaaritud ning tema valmis minema prokuratuuriga kokkuleppele.

"See on aastaid raha, aega ja närve võttev protsess ja hiljem isegi, kui sa oled õige mees, siis sa ei saa seda raha tagasi, mida sa oled sinna kulutanud," ütles Radvilavicius ERR-ile. Ta lisas, et kokkuleppele minek on lihtsalt ratsionaalne otsus.

Juhul, kui kohus kokkuleppe kinnitab, ootab ERR-ile teadaolevalt Radvilaviciust rahaline karistus 3000 eurot.