Hoovihmad jätkuvad ja ilm on tuuline

Teisipäev möödus paljudes Eestis kohtades vihmaselt ning pärastlõunal müristas äike eriti tihedalt ka Tallinna ümbruses, häirides sellega ka lennuliiklust. Ka kolmapäeval on oodata mitmele poole Eestis tumedaid vihmapilvi.

Kui televaatajatel õnnestub pikselööke ka pildistada, siis ootame teie pilte ja videosid Internetis aadressil minupilt.err.ee

Musta mere lähedal tekkinud tsüklon jõuab kolmapäeval Lääne-Venemaale ja selle lääneserv haarab Eesti, Läti ja Leedu. Tihedam sadu jääb Balti riikide idapiiri lähedale, kuid hoovihma jagub ka mujale.

Neljapäeval teeb ilma jätkuvalt aktiivne tsüklon keskmega Lääne-Venemaal. Sajuhood ja tuul on tugevamad Soomes ja Eestis. Lätis ja Leedus on aga tuul nõrgenemas, sest lääne poolt läheneb nõrk kõrgrõhuhari.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 2-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Termomeetrinäidud on 9 ja 13 kraadi vahel.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sademeid on rohkem Ida-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 12-16 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Loode- ja põhjatuul tugevneb 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on tulemas 15-20 kraadi.

Õhtul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu on tugevam Ida-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 6-11, iiliti 15 m/s. Õhusooja on 13-17 kraadi.

Neljapäeval on oodata on vahelduva pilvisusega olulise sajuta päeva. Sooja tuleb 16 kraadi ringis.

Reede hommikul hakkab Lääne-Eestist alates vihma sadama ning sadu levib üle kogu Eesti. Õhutemperatuur jääb 15 ja 18 kraadi vahele.

Laupäeval sajab kohati vihma ning õhusooja tuleb 17 kraadi ringis.

Pühapäeval on aga oodata taas peamiselt sajuta päeva ning termomeetrinäidud jäävad 16 ja 19 kraadi vahele.

Hoolimata pilvisest ja vihmasest ilmast on nii mõnelgi pool ujumiseks soodsad tingimused. Näiteks Viljandimaal Paala järves on veetemperatuur koguni 22 kraadi.