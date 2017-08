USA hoiatas Pakistani liitlase eristaatuse kaotamise eest

"Meil on mõjuvõimu - abi või riigi eristaatus NATO välise liitlasena, kõik see on võimalik läbirääkimiste lauale panna," ütles Tillerson.

Pakistan kutsus teisipäeval rahule naaberriigis Afganistanis ja lubas teha tööd terrorismi likvideerimiseks.

Välisministeerium kutsus hoolikalt valitud sõnastusega avalduses "rahule ja stabiilsusele Afganistanis" ning rõhutas Pakistani "jätkuvat soovi teha rahvusvahelise kogukonnaga tööd terrorismi nuhtluse likvideerimiseks".

Avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi kriitikale, et Pakistan toetab "kaose agente".

Ühendriikide riigipea kritiseeris oma kõnes karmisõnaliselt Pakistani, mida nimetas terroristide turvasadamaks.

"Me oleme maksnud Pakistanile miljardeid ja miljardeid, kui see samal ajal pakub turvalist paika nendelesamadele terroristidele, kelle vastu me võitleme. See peab muutuma ja see muutub viivitamatult," kurjustas president.

Pakistani välisministeerium tegi õhtul veel teisegi avalduse, milles nimetas Trumpi süüdistusi muu hulgas pettumustvalmistavaks.

"Ükski riik maailmas pole terrorismi all rohkem kannatanud, kui Pakistan. On väga pettumustvalmistav, et USA eirab tohutuid ohvreid, mida Pakistani rahvas on teinud terrorismivastases võitluses," märgiti teadaandes.

Afganistani võimud tervitasid teisipäeval USA presidendi Donald Trumpi otsust jätkuvalt pühenduda Afganistani konflikti lahendamisele ja saata sinna lisavägesid.

President Ashraf Ghani sõnul näitas Trumpi avaldus Afganistani tähtsa partneri "püsivat pühendumust selles üleilmses konfliktis".

Afganistani valitsus kiitis Trumpi kõnet keskendumise eest vajadustele ja tingimustele, mitte tähtaegadele.

Afganistani suursaadik Ühendriikides Hamdullah Mohib andis selle kümme punkti kümnest. Ta ütles telefonitsi Kabulist, et afgaanid kuulsid täpselt seda, mida tahtsid.

Mohib märkis, et need, kes kritiseerivad vägede konkreetse arvu nimetamist kõnes, on eksiteel. Tema sõnul viiks keskendumine numbritele tähelepanu kõrvale tegelikelt vajadustelt ja tingimustelt, mida rahu saavutamiseks oleks vaja.

Ühtlasi kiitis ta Trumpi selle eest, et too "murdis vaikuse" Pakistani teemal, kus tema sõnul varjatakse terroriste.