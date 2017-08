USA kehtestas Vene ja Hiina kodanikele Põhja-Korea tõttu sanktsioonid

"On vastuvõetamatu, et Hiina, Venemaa ja teiste riikide kodanikud ja ettevõtted võimaldavad Põhja-Koreal teenida kasumit, mida kasutatakse massihävitusrelvade arendamiseks ja regiooni destabiliseerimiseks," ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin.

Viimased sanktsioonid kehtestati inimestele, kes aitasid Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide toetajaid, osalesid Põhja-Korea energeetikakaubanduses, aitasid ekspluateerida Põhja-Korea töölisi või võimaldasid Põhja-Korea gruppidele ligipääsu rahvusvahelisele finantssüsteemile, ütles minister.

Sanktsioonid kehtestati teiste seas Vene kodanikule Ruben Kirakosjanile ja tema Moskvas baseeruvale kompaniile Gefest-M LLC, mida USA rahandusministeerium süüdistab metallide tarnimises firmale Korean Tangun Traiding Corp., mis on seotud Põhja-Korea tuumarelvaprogrammiga.

Samuti on nimekirjas Hiina kompanii Dandong Rich Earth Trading Co, mis on USA andmetel tegutsenud Põhja-Korea tuumarelvaprogrammi eest vastutava ametkonna heaks ja aidanud kaasa vanaadiumimaagi ekspordile Põhja-Koreast.

Kolmas kompanii on Mingzheng International Trading Ltd, millel on kontorid Hongkongis ja mandri-Hiinas ning mis on tegelikult Põhja-Korea väliskaubanduspanga kattevari, ütles USA rahandusministeerium.

Nimekirjas on veel ka kaks Singapuris ja kaks Namiibias tegutsevat ettevõttet, mis on kogunud Põhja-Koreale raha ehitustöödega ja vahendanud ehitustöölisi.

Korea poolsaarel on pinged haripunktis pärast Põhja-Korea kaht mandritevahelise ballistilise raketi katsetust juulis ja kasuks pole tulnud ka USA ja Lõuna-Korea esmaspäeval alanud ühisõppused.

Põhja-Korea hoiatas Ühendriike pühapäeval, et õppused on kui bensiini valamine tulle. Suuresti arvutisimulatsioonil põhinevatel õppusel osaleb tänavu umbes 17 500 USA sõdurit.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in kinnitas möödunud nädalal, et hoolimata kogunenud pingetest põhjanaabriga ei tule Korea poolsaarel mingisugust sõda.

"Kõik lõunakorealased on teinud rasket tööd, et ehitada riik uuesti üles pärast Korea sõda. Ma hoian uue sõja ära iga hinnaga. Ma tahan, et kõik lõunakorealased usuksid täie kindlusega, et mingisugust sõda ei tule," ütles riigipea pressikonverentsil, mis tähistas tema ametisolemise 100 päeva täitumist.