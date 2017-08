Leht: ööklubi süüdati varjamaks allilmategelaste topeltmõrva

Aasta algusest teadmata kadunud meeste surnukehad leiti mõni nädal tagasi Viljandimaalt Kolga-Jaani vallast ühe talukoha kaevust, kust päästeametnikud need uurijate nähes maapinnale tõid. Sellega sai lõpliku kinnituse uurijate varasem veendumus, et kaks kurikuulsa ja vägivaldse Kemerovo grupeeringu nn keskastme juhti ehk brigadiri on tapetud ja selle taga on nende endi tuttavad. 2. augustil võeti kaks tapmises kahtlustatavat kohtu loal ka vahi alla, kirjutas Postimees.

Kuritegelike tegelaste topeltmõrva jälgedele viis uurijaid aga hoopis teine kriminaalmenetlus, mis oli seotud Tallinna kesklinnas ööklubis Poseidon toimunud põlenguga 22. jaanuaril, kus kaklus ja veretöö alguse sai ja kust ohvrite surnukehad hiljem Viljandimaale mahajäetud talukohas kaevu visati.

Mõrvas kahtlustatavaid mehi, üks 36- ja teine 37-aastane, on varemgi kriminaalkorras karistatud, üht neist tapmise eest.