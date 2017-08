Narkomaanid surevad seal, kus pole süstlavahetuspunkte

Tänavu jaanuarist juulini on Eestis uimasti üledoosi tõttu surnud 63 inimest, neist 38 Tallinnas. Mustas statistikas hoiavad kahte esimest kohta Lasnamäe (15 surma) ja Põhja-Tallinn (10). Põhja-Tallinnas on seejuures kõige rohkem surmi olnud just Sitsi asumi piirkonnas, mille elanikud sõdivad süstlavahetuspunkti rajamise vastu, kirjutas Eesti Päevaleht.

Peamine üledoosi põhjustaja on fentanüül segatuna teiste ainetega, näiteks amfetamiini ja diasepaamiga, aga üksikutel juhtudel ka kokaiini või metadooniga. Jõgevamaa Puurmani valla juhtumis saadi üledoos GHB-st, nn korgijoogist.

Kummaski kriisipiirkonnas, ei Lasnamäel ega Põhja-Tallinnas ei tööta ühtegi kahjude vähendamise keskust, kus sõltlased saaksid süstlaid vahetada ning nõustamist ja rehabilitatsiooniteenustele suunamist.

Tallinna linna ainuke süstlavahetuskeskus asub kesklinnas Lastekodu tänaval, kus MTÜ Convictus tegeleb süstlavahetusega ja sotsiaal-psühholoogilise nõustamisega tervise arengu instituudi (TAI) rahastusel. Selle ümbruses ega üldse kesklinnas ei ole tänavu olnud ühtegi narkootikumi üledoosist põhjustatud surmajuhtumit. Sama kehtib Magasini tänava keskuse kohta, kus MTÜ Pealinna Abikäsi samuti TAI rahastusel sõltlasi nõustab. Süstlavahetust seal siiski ei toimu.

Põhja-Tallinnale on saanud saatuslikuks see, et juba ligi poolteist aastat tagasi pandi seal kinni Erika tänaval tegutsenud süstlavahetus- ja nõustamiskeskus ning linnaosa uue keskuse avamiseni pole siiani jõutud.