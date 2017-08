Sadakond Venemaalt tellitud vagunit ootavad Koidula jaamas arvele võtmist

Cargo on seesuguseid platvorme tellinud 300 ja kõigi vagunite siiajõudmisega läheb aega. Ühe rongi koosseisu võib korraga sõitma panna 31 vagunit, pikemaid koosseise raudteele sõitma ei lubata, kirjutas Eesti Päevaleht.

Praeguseks on EVR Cargo vagunite ostmiseks investeerinud pool kogusummast ehk 17,5 miljonit eurot.

Riikliku kaubavedaja juhatuse esimehe Raul Toomsalu kinnitusel ei jää vagunid Koidula jaama pikalt ummistama. Niipea kui need registreeritakse, üürib Cargo pooltuhat alust kahele Hiina ettevõttele, mis Euroopasse klientidele kaupa saadavad.

Lepingud on sõlmitud Hiina firmade Euroopa Liidus registreeritud tütarettevõtetega, mille suurusest annab aimu asjaolu, et mõlemal kaubasaatjal on juba praegu töös üle 20 000 vaguni.

Toomsalu sõnul toovad allkirjastatud lepingud EVR Cargole järgmise kolme aasta jooksul 7,3 miljonit eurot tulu ja allkirjastatakse veel 1,8 miljoni eurone leping.