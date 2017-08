Taani politsei: merest leitud surnukeha kuulub rootslannast ajakirjanikule

Taani politsei teatas kolmapäeva varahommikul, et neil on õnnestunud tuvastada, et esmaspäeva õhtul Kopenhaageni lähedalt merest leitud surnukeha kuulub 10. augustil kadunuks jäänud rootslannast ajakirjanikule Kim Wallile.

DNA-testi tulemusest teatas Kopenhaageni politsei oma Twitteri-kontol, vahendasid Yle ja The Local.

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 23, 2017

Politsei eksperdid töötasid kogu öö surnukeha tuvastamise kallal ning ülesande tegi keeruliseks asjaolu, et surnukehal polnud pead, käsi ega jalgu. Politsei hinnangul olid pea, käed ja jalad surnukeha küljest tahtlikult eraldatud.

Wall oli teadmata kadunud alates hetkest, mil ta läks 10. augusti õhtul Kopenhaagenis leiutaja Peter Madseni ehitatud allveelaeva pardale. Põhjuseks oli see, et Wall oli tegemas leiutajast uudislugu.

Võimud hakkasid allveelaeva otsima järgmise päeva hommikul, kui Walli elukaaslane teatas, et naine on kadunuks jäänud.

Allveelaeva asukoht tuvastati sama päeva õhtupoolikul, mil Madsen teatas, et ta on teel sadama poole. Seejärel aga allveelaev uppus. Leiutaja päästeti, kuid ajakirjanik jäi kadunuks, sest Öresundi väina põhjast kaldale toodud allveelaevast teda ei leitud.

Madsen väitis esialgu, et ta jättis Walli Kopenhaageni sadama lähistele - täpsemalt Refshaleøeni saarele - juba 10. augusti õhtul. Samas muutis ta oma selgitusi pärast seda, kui sai selgeks, et kogu sadama piirkond on valvekaamerate vaateväljas.

Taani politsei edastas esmaspäeval teate, mille kohaselt ütles leiutaja Peter Madsen ülekuulamisel, et rootslannast ajakirjanik Kim Wall sai tema allveelaeva pardal toimunud õnnetuses surma ning et ta mattis naise merre.

Allveelaevast leiti ka Walli verd

Kolmapäeva hommikul toimunud pressikonverentsil selgitas Kopenhaageni politsei, et pinnale toodud allveelaevast leiti ka Walli verd.

Samuti oli surnukeha külge seotud metallist raskus, et tagada selle uppumine.

"Tundub, et surnukehal on vigastusi, mis viitavad katsele kindlustada, et õhk ja gaasid pääseksid surnukehast välja ning et see ei tõuseks vee pinnale," lausus Kopenhaageni politsei mõrvaosakonna juht Jens Møller Jensen.

Pressikonverents oli lühike ning politsei ei esitanud kõiki enda käes olevaid andmeid ega neile laekunud vihjete sisu.

Leiutaja Madsen on olnud vahistatuna alates 12. augustist ning teda kahtlustatakse praegusel hetkel tapmises. Kohalikus meedias on rohkelt küsimusi tekitanud võimaliku kuriteo motiiv, sest esialgsetel andmetel mingit tüli Madseni ja Walli vahel varem polnud.