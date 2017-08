Parek Hirvepargi sündmustest: praegu on keerulisem olukord

23. august on Euroopa kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev ning kolmapäeval möödus ka 30 aastat Tallinna Hirvepargi koosolekust, kus nõuti Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamist. Salaprotokollidega jagasid Saksamaa ja Nõukogude Liit omavahel ära mõjupiirkonnad, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Sellest hakkas tegelikult Eesti areng. Me ei hakanud korjama relvi ja käsi rusikas hoidma, me hakkasime algusest saadik seisma õiguse eest, mis peaks olema väikerahvaste ainuvõimalik tee. Me arvasime, et Hirveparki tuleb 60, hästi kui 100 inimest ja siis kui need tuhanded sinna kokku tulid - see usk oma rahvale on ikka väga suur," lausus Parek.

Lagle Parek on rahul, et Eesti on hästi arenenud, aga ta tunneb muret eesti keele, vaesuse ja ilmetute poliitikute pärast nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt.

Nii nagu Hirvepargi päevil on olukord ärev ka praegu, aga see ärevus on erinev, ütles Lagle Parek.

"3o aastat tagasi oli väga selge, mille vastu me olime. Me olime vallutatud, meil oli vaja vabadust. Kõik oli selge - alustada Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamist oli juriidiliselt hästi ja õige. Ja meie tolleaegsed võimud kuidagi ka said hakkama ja ei teinud sigadusi. Aga praegu on palju keerulisem - kes on süüdi? Kelle vastu? Või kelle poolt? Vaba inimene on alati keerulisem olla kui ori," rääkis Parek.

Ka täna kogunetakse kell 17 Tallinna Hirveparki.