Minister Ossinovski väldib küsimusi ravimiseaduse teemal

ERR-i uudisteportaal pöördus Ossinovski poole antud teemaga kõigepealt 10. augustil. Siis helistas ERR-i tagasi ministri nõunik ja ütles, et kuna minister on puhkusel, siis ei ole tal võimalik vastata. Ometi leidis Ossinovski aega, et meedias kommenteerida mitmeid kohalike valimiste ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) seotud teemasid.

Samuti osales ta sotside valimisüritusel 16. augustil. Siis küsis ERR-i uudisteportaal ministri käest otse kommentaari, millest ta taas keeldus tuues jätkuvalt põhjenduseks, et tal on puhkus.

ERR-i ajakirjanik leppis Ossinovski ja tema nõuniku Andri Maimetsaga kokku, et minister siiski proovib vastata küsimustele e-kirja teel. Samal päeval läksid küsimused teele. Nädal hiljem ei ole aga vastuseid laekunud.

Kaks aastat tagasi vastu võetud ravimiseaduse muudatuse kohaselt peavad aastaks 2020 olema Eestis apteekide enamusomanikud proviisorid. Osa apteegiomanike hinnangul killustab seaduse täideviimine hästi toimivat ravimimüügi süsteemi ning ei too ravimiturule oodatud hinnalangust ega suuremat ravimivalikut.

Ka konkurentsiamet on seisukohal, et tegemist on vaba ettevõtlust oluliselt piirava regulatsiooniga, mille tegelikku vajadust ei ole piisavalt analüüsitud ka selgitatud.

Asekantsler Maris Jesse ütles 10. augustil ERR-ile, et lähema poole aasta jooksul pole ministeeriumil plaani tulla välja seaduse muudatusettepanekutega.

Siiani ei ole aga selge, milline on Ossinovski kui vastava valdkonna ministri seisukoht - kas surve konkurentsiametilt ja apteegiomanikelt omab mingit mõju seaduse edasise käigu suhtes ja kas ministeeriumi poolt oleks kompromissiks või muudatusteks ruumi.

Asekantsler Jesse on tunnistanud, et seadusemuudatus võeti vastu ilma piisava analüüsita. Praegu valmib sotsiaalministeeriumis seaduse rakendamiseks vajalik eelanalüüs, mida 11. septembril on lubanud arutada ka riigikogu sotsiaalkomisjon.