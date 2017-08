Kõne kestis umbes 80 minutit ning selle raames süüdistas ta meediaväljaandeid ka selles, et viimased ise pakuvad paremäärmuslastele platvormi.

Trump õigustas oma varasemaid sõnavõtte, mida ta on Charlottesville'i sündmuste teemal teinud, kuid ei maininud seekord oma lauseid, mille kohaselt olid paremäärmuslaste ja vastumeeleavaldajate vahelises vägivallas süüdi "mõlemad pooled".

Rääkides immigratsioonist süüdistas Trump Demokraatlikku Parteid, kelle vastuseis tema poolt soovitud Mehhiko piirimüürile kujutavat ohtu USA julgeolekule. President nentis, et kui lõunapiirile müüri ehitamiseks tuleb demokraatide venitamistaktika tõttu valitsuse töö seisma panna, siis seda ka tehakse.

Trump vihjas ka seda, et USA tühistab mingil hetkel Põhja-Ameerika vabakaubanduskokkuleppe (NAFTA) Kanada ja Mehhikoga. Samas ta midagi kindlat ei öelnud, vaid väitis, et naaberriigid on USA-d ära kasutanud, ning et, hetkel pole veel mingit otsust langetatud ja läbirääkimised käivad.

Põhja-Korea teemal avaldas Trump lootust, et pingeid Pyongyangi tuumaprogrammi asjus õnnestub vähendada, sest ta "austab asjaolu, et Kim Jong-un on meid austama hakanud".

USA meedias pälvis palju tähelepanu ka see, et Trump vihjas võimalusele, et ta annab armu vastuolulisele šerifile Joe Arpaiole, kes mõisteti juulis süüdi kohtuotsuse eiramises. Nimelt oli Arpaio eitanud kohtu määrust, mille kohaselt pidi ta lõpetama selliste migrantide vangistamise, keda ei kahtlustatud üheski kuriteos. Immigratsioonikriitikust šerif aga kohtu määrust ei täitnud. 85-aastane Arpaio on olnud ka otsekohene intervjuude andja ning ta on Trumpi valijate seas populaarne.

Kaks Arizonast valitud senaatorit - John McCain ja Jeff Flake - on vabariiklased, kuid samas on nad ka ühed Trumpi teravamad kriitikud. Seetõttu on nad Trumpi agaramate toetajate seas ka äärmiselt ebapopulaarsed ning sotsiaalmeedias ning ka plakatitel on neid nimetatud "reeturiteks". Trump neid oma kõnes nimeliselt ei maininud, kuid kaudset kriitikat nende suunas tegi ta küll.

Trumpi kõnekoosoleku lähistele oli kogunenud ka rohkelt meeleavaldajaid ning aeg-ajalt puhkes meeleavaldajate ja Trumpi toetajate vahel kähmlusi, mida politseinikel tuli - mõnikord ka pisargaasi abil - lahendada.

Trumpi kõne Phoenixis täismahus: