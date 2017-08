Leht: Trump soovib, et NATO liitlased Afganistani rohkem sõdureid saadaksid

Ajaleht The Times kirjutab oma allikatele viidates, et USA president Donald Trump survestab NATO ülejäänud liikmesriike, et viimased samuti Afganistani sõdureid juurde saadaksid.

Väljaande kohaselt peaksid alliansi ülejäänud liikmed panema välja 2500 lisasõdurit ja seda ka pärast eeldatavat USA sõdurite arvu kasvu.

Näiteks novembriks peaks Afganistani minema 600 Briti sõdurit ning väidetavalt pole London eriti valmis sõdurite arvu suurendama, Ühendkuningriik pakub selle asemel sõjalennukite arvu suurendamist ja logistilist toetust.

Prantsusmaal ja Kanadal pole hetkel üldse Afganistanis sõdureid ning riigid nagu Hispaania ja Kreeka on seal üsnagi vähesel määral.

Seega on suurem osa liikmesriike Washingtoni surve all, et nad samuti suurendaksid panust NATO missiooni Afganistanis. Pärast seda, kui Washington teatas esmaspäeval 3900 sõduri lisamisest hakkab USA sõdureid sõjast räsitud riigis olema rohkem kui 12 000.

Ajalehe andmetel on kuus liikmesriiki kaalumas oma kohaloleku suurendamist, kuid nad teevad otsuse alles pärast seda, kui USA kohaloleku kasv on ametlikult teoks saanud. Arutelu peaks jätkuma novembris Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumisel.

NATO allikas ütles, et liikmesriigid teevad tööd selle nimel, et praegused vajakajäämised saaks parandatud. "Me usume, et üldiselt suudame me nõudmistele vastu tulla," sõnas allikas.

USA kaitseminister James Mattis ütles, et on kontaktis nii NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kui ka liitlastega, kellest mitmed on juba pühendunud oma sõdurite arvu kasvatamisele. "Koos aitame me Afganistani relvajõude, et terroristide pesa saaks hävitatud."