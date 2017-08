Fotod: Pärnus sai nurgakivi uus kasevineeritehas

Metsä Groupi tegevjuht Kari Jordan ütles tseremoonial, et see on nende jaoks tähtis investeering ning vajalik, et ülemaailmselt kasvavale vineerinõudlusele vastata.

"Uus tehas on hea näide Soome ja Eesti vahelisest koostööst. Eestis on soodne ärikliima ja riik pakub häid logistilisi ühendusi meie peamiste turgudega,“ sõnas Jordan.

Metsä Woodi Pärnu tehase aastane kasevineeri tootmisvõimsus on 50 000 kuupmeetrit ja investeeringu kogumaht on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Kasespoon toodetakse Soomes Äänekoskis ning seejärel valmistatakse sellest Pärnu tehases kasevineer. Uus tehas loob Pärnumaal ligikaudu 200 uut töökohta.

Metsä Woodi ja Nordecon ASi vahel sõlmitud ehitusleping hõlmab 29 000 ruutmeetri suuruse tootmissaali ehitamist, tööväliseid ruume ja kontoripinda. Tehas alustab tootmist tuleva aasta lõpus.

Kasevineeritehase rajamine Pärnusse on osa Metsä Woodi 100 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, mille Metsä Wood avalikustas mullu juunis. Programm viiakse ellu 2017.–2018. aastal.