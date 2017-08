Arumäe: poliitikud peaks fookuse ümber seadma

Majandusekspert Ruta Arumäe ütles ERR-i saates "Otse uudistemajast" saatejuht Ainar Ruussaarele, et poliitikud peaksid fookuse ümber seadma ja keskenduma oma tegevuses pikaajalisele majanduskasvule. Ettevõtjatele on Arumäe hinnangul hetkel parim aeg tegevust alustada või seda laiendada.

Ruta Arumäe kirjutas hiljuti arvamuse, et vaatamata pessimistide arvamusele, on Euroopa ja Eesti majandus tõusu teel või pikaajalise positiivse majanduskasvu alguses.

Arumäe ütles, et tema artikkel oli ajendatud ettevõtete ja investorite arvamustest, et kuna eelmise buumi tipust on möödas 10 aastat, siis praegu oleks sobiv hetk uueks majanduslanguseks.

"Ma tahtsin omapoolset nägemust lisada, et kuigi keskmine majandustsükli pikkus ajalooliselt on tõepoolest 10 aastat, aga majandustsüklid ei ole kunagi sellise perioodilise pikkusega. Need sõltuvad käimasolevatest majandusprotsessidest ja kui me vaatame praegu suuremat pilti, siis praegu ei ole see viimane väike majandustsükkel saanud toimima hakatagi, sest me hetkel oleme sellise suuremat sorti tsükli põhjas olnud. See suur tsükkel, mis enne 2008. aastal lahvatanud kriisi kogus aastakümneid tuure üles poole jõudis suure võlakoormuse tasemele, mis pidi plahvatama ja see korrigeerimine on kestnud siiamaani. /.../ Me oleme sellise suure tsükli algusfaasis," selgitas Arumäe.

Ainar Ruussaar küsis Arumäelt, kui palju mõjutavad tema optimistlikku prognoosi sellised tegurid nagu rändekriis, Brexit, terrorism ja kasvav paremäärmuslus.

"Kahtlemata need ongi need faktorid. Majandus sellepärast ei olegi lõpuni prognoositav, et selliseid sündmusi maailmas võib juhtuda misiganes ajal ja ükskõik kelle poolt. Need tsüklid on majanduse sisemine protsess, mis toimib fundamentaaljõudude alusel, aga neid saab katkestada, mingi välise väga tugeva sündmuse poolt, näiteks kusagil algab sõda või muud tugevad vapustused," lausus Arumäe.

Samas ütles Arumäe, et kõik kriisid on võimalus muuta asju paremaks.

Küsimusele, kas rinderiigi kuvand suhetes Venemaaga võib panna löögi alla investeeringud Eestisse, vastas Arumäe jaatavalt. "Kahtlemata see tekitab sellise ettevaatliku hoiaku välisinvestorites, kes on natukene kaugemal ja täpselt ei tea ka mis riik see Eesti on," sõnas Arumäe.

Arumäe sõnul on praegu ettevõtjatele parim aeg tegevust alustada või seda laiendada. Ka pangad annavad Arumäe sõnul ettevõtjatele praegu paremini laenu.

Arumäe soovitus valitsusele on seada ümber fookus ja keskenduda pikaajalisele majanduskasvule. "See lihtne valem oleks see, et kuhu seada oma fookus. Poliitikud võiksid oma mõttes lähtuda oma tegemistes ja väljaütlemistes lähtuda eesmärgist kasvatada majandust," ütles ta.

Arumäe sõnul peaks kõrvale jätma lühiajalised eesmärgid nagu kuidas raha paremini ümber jagada. Valijad peaksid aga poliitikutelt seda pikaajalise kasvu plaani pidevalt nõudma.

"Mitte küsida, et kui palju te pärast neid valimisi mulle raha annate, vaid, mis on see plaan, et seda ümberjagatavat potti suurendada. Minu meelest oleks see fookuse ümber seadmine põhiline," lausus Arumäe.