Linnapeakandidaadid vastavad | Tallinna haiglad on jäänud 20. sajandisse

Tallinna linn on aastaid planeerinud Lääne- ja Ida-Tallinna haiglate ühendamist ning uue hiigelhaigla loomist Lasnamäele. Rainer Vakra (SDE), Kristen Michal (Reformierakond) ja Taavi Aas (Keskerakond) märgivad, et ühendamine on eelkõige vajalik teenuste arendamiseks, kuid konservatiivid Martin Helme (EKRE) ja Raivo Aeg (IRL) on suurprojekti osas skeptilised.

Kristen Michali arvates peab koos uue hiigelhaiglaga uuenema ka pakutavate teenuste kvaliteet. Tema sõnul peab antud projekti puhul rakendama täiesti uut põhimõtteliselt lahendust. Nii leiab Michal, et näiteks arsti juurde registreerumisel peaks patsiendid helistama registratuuri, vaid neil võiks olla võimalus registreerida visiit näiteks mobiilirakenduses.

Martin Helme ja Raivo Aeg toonitavad, et Lasnamäe pole uuele keskhaiglale kindlasti õige koht. Aegi hinnangul pole Lasnamäe tõmbepunkt kuhu teiste linnaosade elanikel oleks mugav tulla. Helme seevastu leiab, et suurprojekti raames oleks praegusel linnavõimul võimalus sõlmida kahtlaseid tehinguid. Lisaks sellele arvab Helme, et Tallinna haiglate võrgustik peaks olema detsentraliseeritud.

Rainer Vakra tunnistab, et hiigelhaigla projektil on palju plusse. Tema sõnul vajavad praegused Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglad tänapäevaseid ruumilahendusi. Lisaks sellele arvab Vakra, et eelpool mainitud kaks haiglat oleks pidanud juba ammu liituma, sest praegune konkurentsi olukord ei soosi kummagi meditsiiniasutuse arengut. Seda eriti olukorras, kus Vakra sõnul maksab suurema osa mõlema haigla tegevusest kinni haigekassa.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütleb, et ei poolda kahe Tallinnale kuuluva äriühingu lihtsalt paberi peal liitmist. Lisaks sellele sõnab Aas, et praegused haiglakompleksid pärinevad eelmisest sajandist, kuid tänapäevane meditsiin vajab täiesti teistsugust taristut, mida praegustes hoonetes pole võimalik saavutada.