Endine siseminister Pevkur: piiride sulgemine terrori vastu ei toimi

"Lihtne on vastata ekrelikult loosungitega justkui pärast piiride sulgemist oleksid kõik mured murtud. Terrorismiga võitlemiseks pole kahjuks lihtsaid lahendusi. Suletud piiridega Eesti ei ole lahendus. Suletus ja sellega kaasnev majanduslik ning sotsiaalne isoleeritus on Eestile kindlasti suurem julgeolekuoht. Terroriohtu vähendab sidusam ühiskond, mitte sulgumine endasse," ütles Pevkur ERR-le.

Suletud piirid saavad tema sõnuv olla vaid nende loosungiks, kes soovivad lõigata lühiajalist isiklikku poliitilist kasu terroristide jäledatelt tegudelt.

Pevkur ütles, et Euroopa Liidu aluspõhimõte on inimeste, kapitali ja kaupade vaba liikumine. "Eesti on valinud avatuse tee, sest väikeriigi jaoks on eraldumine ja enesesse sulgemine kõige kiirem tee iseseisvuse kaotamiseks."

Küsimusele, mis puudutab terroriohtu Läänemere reisilaevadel ning kas sellest peaks avalikult enam rääkima, vastas Pevkur, et usaldab selles küsimuses jõustruktuure ning nende meetodeid ja otsuseid.

Terroriohu vastases võitluses vajavad Pevkuri sõnul jõuametkonnad enam resurssi. "Ma ei tea ühtegi riiki, mille puhul saaks öelda, et politseil oleks piisavalt ressursse. Ressurssidest ja infost on alati puudus, küsimus on fookuse õiges ja täpses seadmises. Meie julgeolekuasutused teevad head tööd ja neil on head ning toimivad kontaktid oma väliskolleegidega," ütles opositsioonipoliitik Pevkur, lisades, et äärmusluse ärahoidmiseks on väga palju ära tehtud.

Ka ei pea Pevkur õigeks turvalisuse tagamiseks otsustavat isikuvabaduse piiramist. Ta nentis, et tasakaalu leidmine inimeste põhiõiguste ja nende piiramise vahel ei ole lihtne.

"Eestis on see minu hinnangul hetkel üsna heas tasakaalus ja kui tahame anda julgeolekuasutusele uusi õigusi, peame arvestama, et see tuleb meie kõigi vabaduste arvelt. Kodanikena saame olla jõustruktuuridele abiks, olles järjest tähelepanelikum mitte ainult võõraste suhtes, vaid ka laste suhtes, kes kahjuks kasvavad suuresti internetis," rääkis Pevkur.

EKRE juhid tõid taas välja piiride sulgemise teema

EKRE esimehe Mart Helme sõnul aitaks terrorismist jagu saada Euroopa piiride sulgemine ja kõigi illegaalsete immigrantide välja saatmine. Siseminister Andres Anvelti hinnangul poleks sellest kasu ning edu tooks pigem hea andmevahetus Euroopa riikide korrakaitsejõudude vahel.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul näitasid Barcelona sündmused veel kord, et Euroopas välja pakutud retseptid terrorismi tõkestamiseks ei tööta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Liberaalne demokraatia mängib praegu ja juba pikemat aega omaenda inimeste eludega ja niisugune olukord tuleb lõpetada. Riigid peavad riiklikul tasemel hakkama täitma oma seadusi, mis puutub illegaalidesse, riigid peavad hakkama korralikult valvama oma piire ja uskuge mind - terrorismile on võimalik lõpp teha," ütles Helme.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme tegi pärast Soome Turu linnas toimunud rünnku järel avalduse, kus teatas, et

islamiterrorismi levikut Euroopas ei peata muu kui piirikontrolli taastamine nii sadamates kui ka lennujaamas ja illegaalsete immigrantide väljasaatmine.

"Lõppeva nädala terrorirünnakud andsid meile taas märku, et islamiterrorism kolib meile aina lähemale. Saime ka teada, et Eesti ministrid ei ole multikulti-luuludest veel lahti saanud," ütles Helme pressiteate vahendusel.

Helme sõnul peab Euroopa loobuma hirmust diskrimineerimissüüdistuste ees ja tegema seda, mida ajaloos on alati tehtud: oma territooriumil olev vaenlane tuleb maalt välja saata.

"On selge, et islam on sõjas Euroopa vastu," märkis Helme. "Kõigile, kes soovivad, et Euroopa teeks rohkem koostööd, tuleb öelda selgelt: teeme koostööd moslemite Euroopast välja ajamisel. Kui seda ei tehta, peab iga riik oma piirid ise ära valvama ja oma territooriumile immigrante mitte lubama."

Anvelt: Barcelona rünnak polnud seotud rändekriisiga

Möödunud nädala neljapäeval Barcelonas toimunud terrorirünnakut ei saa praeguse informatsiooni pinnalt kuidagi seostada rändekriisiga, ütles Eesti siseminister Andres Anvelt.

"Peame arvestama seda, et ISISe jõud hakkab seal, kus ta on võidelnud, lõppema. Nende võitlejad tulevad tagasi kodudesse. Ma ei seostaks seda [rünnakut] kindlasti kuidagi rändekriisiga," rääkis Anvelt ERR-i raadiouudistele.

"Eks lähipäevad näitavad, kellega seal täpsemalt tegu oli. Tänase info pinnalt võime öelda, et tegu on juba seal aastaid ja etniliselt kohal olnud inimestega," lisas siseminister.

Terrorirünnakute ärahoidmiseks on Anvelti hinnangul eriti oluline, et Euroopa tegutseks koos, kasutades ära kõiki infosüsteeme, mida EL pakkuda suudab.