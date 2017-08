Eesti Apple esindaja ostis eraisikult apple.ee domeeni

"Apple.ee domeeni ostmise ajendiks oli soov luua fundamentaalsed eeldused antud kaubamärgi normaalseks toimimiseks ja arenguks ning aidata Apple’l korrastada oma kohalolekut Eestis," ütles ERR-ile IM Arvutid AS-i tegevjuht Antti Adur.

Ta lisas, et IM Arvutid AS opereerib piisavalt väikesel turul, kus selline domeen mõne mitteametliku edasimüüja või spekulandi käes tähendaks antud juhul väga suurt peavalu nii kaubamärgile kui tema edasimüüjatele. "Antud domeen liigub lähiajal edasi Apple Inc. valdusesse ning muutub meie riigi ametlikuks Apple domeeniks," ütles tegevjuht. Tehingu hinda ei soostunud IM Arvutid AS avalikustama.

ERR-i andmetel jäi tehingu hind 10 000 euro kanti. Isik registreeris domeeni apple.ee juba 2005. aastal ja juba siis soovis Apple selle omandada. Appel´i jaoks oli see keeruline, kuna inimene tegutses teises valdkonnas ja tema perekonnanimi seostus eestikeelse sõnaga "õun." Selle aasta alguses võttis Apple isukuga uuesti ühendust ja suvel sai tehing teoks.

IM Arvutid loodi 1993. aastal ning on sellest ajast olnud Apple’i partneriks ja suurimaks edasimüüjaks Eestis. Pakume oma klientidele laia valikut Apple’i tooteid ning ametlikku hooldust. Meie eesmärgiks on olla parimaks Apple’i toodete müüjaks ja asjatundjaks Eestis, tutvustab IM Arvutid AS ennast oma kodulehel.