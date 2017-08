Eesti tarbija Talleggi skandaali peale veel rahakotiga ei hääleta

Kui mujal maailmas on sagedane, et skandaali keskmesse sattunud tootja satub tarbijate boikoti alla, kes hääletavad rahakotiga ehk hakkavad kindla ettevõtte toodangut või teatud tootegruppi vältima, siis Eesti tarbija on leige ja Talleggi elusana prügikasti surema visatud tibude ilmsikstuleku peale oma ostukäitumist ei muuda. Ka jaeketid Talleggiga lepinguid lõpetama ei kiirusta.

Enamik jaekette tõdeb, et ei Talleggi väravas prügikasti surema visatud säutsuvad tibud ega Hollandist mujale Euroopasse levinud mürgimunade skandaal pole Eesti tarbija käitumist sisuliselt muutnud: endistviisi ostetakse edasi nii suurtootjate mune kui Talleggi linnulihatooteid, ka pole oluliselt kasvanud paremates tingimustes kasvatatavate õrre- ja vabajooksukanade munade müük.

Ehkki Talleggi haudejaamas, kus juhtunu aset leidis, toodetakse linnuliha, mitte mune, seostuvad surema jäetud tibud inimestele siiski pigem munade tootmise ning nende haudetingimustega.

Rimi Eesti sisekommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar ütles, et Eesti tarbijatest ostab üle 90 protsendi puurikanade mune.

"Munade müük ei ole vähenenud, pisut on märgata õrrekanamunade müügikasvu, kuid endiselt moodustavad need väga väikese osa munade müügist," ütles Kaljusaar. "Kanaliha müük on püsinud stabiilne võrreldes eelmise nädalaga ning Talleggi toodete müük on mõnevõrra kasvanud. Ilmselgelt on praegu veel vara järeldusi teha ning mõju võib ilmneda hiljem."

Teistes jaekettides aga pole niigi palju muutusi toimunud.

"Munade müüginumbrid ei ole viimase nädala jooksul muutunud, praegu ei ole näha mingeid tarbijakäitumise muudatusi," ütles Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Sama kinnitas ka Selver. "Uudised ei ole munade müüki mõjutanud," teatas kaupluseketi turundusjuht Triin Kaare.

"Seda, kas õrre- või vabajooksukanamunade müük juhtunu valguses kasvanud on, on veel vara öelda, ent võrreldes möödunud aastaga on inimeste ostukorv tõepoolest muutunud tervislikumaks ja teadlikumaks ning nimetatud munade müük kasvanud," kommenteeris Coop Eesti kommunikatsioonispetsialist Kaisa Pärna.

Mitmed jaeketid leidsid, et mõju munade või Talleggi linnuliha müügile võib ilmneda väikese ajalise nihkega.

Tallegg: mõju müügile veel ei ole

Ka skandaali keskmesse sattunud Talleggi kaubamärgi esindaja HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kinnitab, et skandaalil nende müügitulemustele negatiivset mõju olnud ei ole.

"Praegu müügistatistikat vaadates ei ole esmaspäeval alguse saanud skandaal Talleggi kanalihatoodete müüki mõjutanud. Üleüldse on raske hinnata, kuidas see võiks müüke mõjutada, kuid näeme seda juba mõne nädala jooksul," kommenteeris Mere.

Talleggi boikoteerima pole otsustanud hakata ka jaeketid - keegi neist ei tõtta lepinguid katkestama.

"Toetudes S-Grupp (Prisma emafirma - toim.) otsusele ei boikoteeri Prisma Peremarket HKScan AS-i ega ka nende brändi Tallegg tooteid. Me küll eeldame, et HKScan analüüsib haudejaamas toimunud vigu ja teeb kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti oma protsessid korda saada. Ootame sellekohast auditit HKScan Eesti esinduselt lähipäevil," ütles Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Ka Coop on saatnud ettevõttele päringu, et olla kindel nende tootmise eetilisuses.

"Tibudega juhtunu on kahtlemata ebaeetiline ja mis puutub teiste Talleggi kanalihatoodete müümisesse, siis oleme esitanud neile päringu, veendumaks selles, et tegemist oli ühekordse juhtumiga, mille edaspidiseks vältimiseks on võetud kasutusele kõik abinõud," teatas Coopi esindaja Pärna.

Rimi Talleggi juhtumis midagi taunimisväärset ei näe.

"Paraku tuleb erinevaid probleeme ette kõigil tootjatel, mida nad püüavad alati kiiresti lahendada. Ka väga hea mainega ettevõtetel, kuna inimliku eksimise vastu ei saa olla kindlustatud," ütles Kaljusaar.

Selver Talleggi juhtumile hinnangut anda ei soovinud.