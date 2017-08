Soome võimud pidasid Turu rünnakuga seoses kinni veel kaks meest

Soome keskkriminaalpolitsei teatas kolmapäeval, et nad on kinni pidanud veel kaks isikut, keda kahtlustatakse seotuses eelmise nädala reedel toimunud terrorirünnakuga Turu kesklinnas.

Politsei märkis oma teates, et kaks meest võeti kinni, sest nn põhjust kahtlustada piir terroriakti ettevalmistamises oli nende kahe mehe puhul ületatud, vahendas Yle.

Võimude sõnul pole kahe mehe tegeliku kodakondsuse kohta pole kindlat informatsiooni, sest mehed on andnud selle kohta vastukäivaid ütlusi. Soome ametnikele on nad öelnud, et nad on Alžeeriast, kuid Rootsi võimudele aga väitnud, et tulevad Marokost.

Turu rünnaku peamist kahtlustatavat kahtlustatakse kahes terroristlikul motiivil sooritatud mõrvas ja kaheksas samal motiivil sooritatud mõrvakatses. Seni on võimud pidanud kinni neli väidetavat kaasosalist, kellest kolm võeti teisipäeval samuti kohtu poolt vahi alla, neljas noormees aga vabastati, kuid kahtlustus jäi siiski veel püsima.

Peamine kahtlusalune, kes on enda sõnul Maroko kodanik ja kannab nime Abderrahman Mechkah, viidi kolmapäeval Turu ülikooli keskhaiglast Hämeenlinna vangla haiglasse.

Peamine kahtlusalune pussitas reede õhtul Turu kesklinnas kokku kümmet inimest, kellest kaks suri. Politsei peatas ründaja tulistades teda alakehasse.