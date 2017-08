Eestlaste reisid Egiptusesse on vähenenud 100 000 võrra

Eesti Panga andmetel on eestlaste reisimine Egiptusesse võrreldes 2008. aastaga langenud umbes 100 000 reisi võrra.

Kui 2008. aastal tehti Eestist Egiptusesse 113 795 külastust, siis aastal 2016 oli see arv 9283.

Eesti turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus ütles ERR-ile, et 2008. aastal oli Egiptuses sihtkohtadeks nii Sharm el Sheikh kui ka Hurghada, 2016. aastal ainult Hurghada.

Luguse sõnul oli 10 aastat tagasi kogu reisiturg teistsugune. "Egiptus oligi ülipopulaarne talvesihtkoht. Neid on tänapäeval lihtsalt rohkem, turg on arenenud, tooteid on rohkem," selgitas ta.

Sügisest taastub ka Sharm el Sheikh reisisihtkohana. "Praegu on juba näha esimesel poolaastal nii Hurghada tõusu ja reisikorraldajad ütlevad, et päris aktiivne broneerimine on olnud talvereisidele mõlemasse sihtkohta," sõnas ta.

Alternatiivsed sihtkohad Egiptusele on Luguse sõnul olnud Kanaari saared, aga ka sihtkohad Aasias ja Ameerikas. "Maailm on läinud aina väiksemaks ja kättesaadavamaks," ütles Lugus.

Eesti Pank on andmed leidnud statistiliste mudelite abil, mille sisendiks on anonüümse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmed reisijate liikumise kohta üle Eesti riigi piiri.