Eesti Pank: estcoini kasutuselevõtu idee vajab selgemat sõnastust

Kaspar Korjuse sõnul oleks Eesti e-residentide kasvavas kogukonnas suur huvi krüptoraha vastu. Eestil on selles valdkonnas tänu arenenud digitaalsele infrastruktuurile selge eelis, leiab ta.

Eesti Panga avalike suhete juht Viljar Rääsk ütles ERRile, et estcoinide idee on huvitav, kuid väga varajases faasis.

"Lahenduse sisuliseks hindamiseks peaks estcoinide idee olema selgemalt sõnastatud. Ühe olulise küsimusena on üleval, millist probleemi ühiskonnas estcoinide kasutuselevõtt lahendaks? Mis muutub Eestis ja maailmas paremaks selle turuletulekuga? Selleks on vaja lahendus selgemalt sõnastada ja kui see tehtud, siis vaagida kaasnevaid võimalusi ja murekohti," sõnas ta.

Rääsk lisas, et Eestis ja euroalal on ainsaks seaduslikuks maksevahendiks euro, mis täidab hästi kõiki raha ülesandeid.

"Maksete valdkonnast rääkides me näiteks teame, et inimesed ja ettevõtted soovivad, et raha liiguks kiiremini. Praegu liigub raha kohe ainult juhul, kui raha saatja ja vastuvõtja on samas pangas. Selle probleemi lahendamiseks käib nii erasektoris kui ka euroala keskpankades töö, et tuua turule välkmaksed, millega saaks rahaülekandeid teha 10-15 sekundiga," rääkis keskpanga esindaja.

Erasektori lahendus muutub kommertspankadele kättesaadavaks selle aasta lõpus ja keskpankade lahendus järgmise aasta lõpus. Samasugust konkreetse probleemi lahendamist on Rääski sõnul vaja ka estcoini puhul.

"Lahenduse juures on kindlasti oluline Eesti ühiskonna kui terviku huvides läbi mõelda, et uus lahendus ei soodustaks rahapesu ja muud illegaalset tegevust. Keskpangana oleme valmis selles diskussioonis osalema," kinnitas ta.

Rahandusministeeriumist öeldi ERRile, et estcoini-ideed ei ole ministeeriumile tutvustatud ja seetõttu ei ole neil praegu selle kohta midagi lisada.