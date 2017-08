Suurbritannia lahkub Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni alt

Suurbritannia lahkub Brexitiga ka Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni alt, teatas kolmapäeval peaminister Theresa May, kommenteerides valitsuse uut dokumenti Suurbritannia ning Euroopa Kohtu tulevaste suhete kohta. Kriitikute hinnangul selgub dokumendist aga, et Euroopa Kohtule jääb ka edaspidi võimalus Suurbritannia kohtusüsteemi mõjutada.

Õiguslik iseseisvus on olnud Euroopa Liidust lahkulööjate üks kõige kesksemaid lubadusi. Seda lubadust on May peaministrina korduvalt korranud ning kordas uue dokumendi valguses taas: "Kui me lahkume Euroopa Liidust, lahkume me ka Euroopa Kohtu jurisidiktsiooni alt. Me oleme võimelised ise endale seadusi kirjutama, parlament teeb meile seadusi."

Samas tunnistas ta, et Briti ettevõtjad ei saa Euroopa Liidus tegutseda, kui nende tegevus Ühendkuningriigis ei allu vähemalt enam-vähem samalaadsetele seadustele ja määrustele, kui Mandri-Euroopas.

"Me kehtestame määrused, et firmad kindlalt teaks, et nad saavad kauplemist kogu Euroopa Liidus ka edaspidi jätkata," sõnas May.

Just seda kriitikud Mayle ette heidavadki - et ettevõtetele kehtestatud määruste abil valitseb Euroopa Kohus sisuliselt ikka Briti õigusruumis edasi ning May lubadus, et edaspidi võetakse kõik Ühendkuningriigi elu puudutavad seadused ja määrused vastu kas Londonis, või siis Šotimaa pealinnas Edinburghis, Põhja-Iirimaa Belfastis või Walesi Cardifiis, on ainult ilukõne.

Kuivõrd valitsus on lubanud mõlemat - nii Briti ettevõtjate jätkuvalt vaba tegutsemist Euroopa Liidus, kui ka Ühendkuningriigi õiguslikku sõltumatust, on May nüüd sattunud väga keerulisse olukorda.