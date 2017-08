Ilm on sajune ja sooja mõõdukalt

Neljapäeval sajab Eestis paiguti vihma ning põhjakaare tuul tugevneb, kuna aktiivne tsüklon on oma keskmega Peipsi taga.

Reedel liigub tsükloni kese Valge mere lähedale. Balti riikides on ilm rahulik, kuid jahe, enamasti alla 18 kraadi, öösel koguni sisemaal vaid 5 kraadi ringis.

Eelolev öö on pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab vihma ja sadu võib olla tugev. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 soojakraadi vahele.

Ka neljapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on hommikul on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, päeva jooksul aga saju võimalus väheneb. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhusooja on oodata 15 kuni 18 kraadi. Õhtuks sadu lakkab ja tuulgi pisut nõrgeneb. Sooja on siis kuni 17 kraadi.

Reede hommikul jõuavad saartele aga uued vihmapilved ning sadu levib sealt edasi mandrile. Väistatud pole ka äike. Läänekaare tuul on suhteliselt rahulik ja päevasooja 15 kraadi ringis.

Laupäeval sajab paljudes kohtades hoovihma, tuul tugevneb ja sooja on keskmiselt 17 kraadi. Vihmast pole ilmselt pääsu ka pühapäeval ja esmaspäeval, aga õnneks ei saja terve päeva jooksul.