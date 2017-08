Hollandis jäi terroriohu tõttu ära kontsert, võimud vahistasid kaks isikut

Kontsert tühistati pärast gaasiballoone vedanud Hispaania numbrimärgiga kaubiku leidmist kontserdipaiga lähistel.

Linnapea Ahmed Aboutaleb ütles kiiruga korraldatud pressikonverentsil, et Los Angelese rockbändi Allah-Lasi kontsert otsustati ära jätta pärast seda, kui Hollandi politseile laekus Hispaania politseilt terrorihoiatus.

Meer lisas, et praegu on vara öelda, kas gaasikanistritega kaubik on terrorihoiatusega seotud.

Kontserdipaik Maassilo teatas varem, et "Allah-Lasi kontsert jääb täna õhtul politsei korraldusel terroriohu tõttu ära".

Rotterdami politsei kinnitas, et otsus langetati "võimaliku terroriohu tõttu", hispaanlasest kaubikujuht on vahistatud ning viidud politseijaoskonda ülekuulamisele.

Anonüümsust palunud Hispaania terroritõrjeametniku sõnul ei ole Hollandis leitud kaubik seotud eelmisel nädalal Hispaanias 15 inimelu nõudnud terrorirünnakutega.

Hispaania tsiviilkaart teavitas Hollandi võime "ohuhäirest viitega võimalikule rünnakule täna Rotterdamis toimuma pidanud kontserdil".

Holland on seni pääsenud selle naabreid viimastel aastatel tabanud terrorirünnakutest. Viimastel kuudel on riigis siiski aset leidnud mitu ärevust tekitanud juhtumit ning on laekunud teateid mõnede terrorirünnakutega seotud isikute lühiajalisest viibimisest riigis.

Hollandi justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles AFP-le, et ohutase on riigis viiepalliskaalal neljandal pügalal.

"Praegu pole midagi muutunud," ütles Lodewijk Hekking.

Neljanda astme ohutase tähendab, et võimud peavad terrorirünnaku toimumist Hollandis reaalseks.

Hollandis vahistati kontserdi ärajätmise järel veel üks isik

Hollandi politsei vahistas pärast USA rokkansambli kontserdi ärajätmist Rotterdamis võimaliku terroriohu tõttu veel ühe kahtlusaluse.

22-aastane isik peeti varahommikul kinni Brabantis, teatas politsei. Kolmapäeva õhtul vahistatud Hispaania numbrimärgiga kaubiku juht on endiselt vahi all. Kaubikust leiti gaasikanistreid.