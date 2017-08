Luik: arutelud Afganistani üle alles tulevad

"Nii NATOs kui Ameerika Ühendriikides – ega me ei saa neid kahte ka kuidagi mehaaniliselt eristada – on jõutud lähtepunktini, et see, mida me alates lahingoperatsioonide lõppemisest (2014. aasta 31. detsembril, toim) praeguseni oleme teinud, ei tööta piisavalt hästi," rääkis Luik intervjuus Postimehele.

"Selge on see, et Eesti on Ameerika Ühendriikide liitlane. Kui me vaatame praegust olukorda Zapadiga, siis ameeriklased on välja käinud nii kompanii kõigis kolmes Balti riigis, kui toonud sisuliselt kaks lahingbrigaadi Poolasse ning toovad laevad Läänemerele. Meie peame omalt poolt ka arvestama, kui suurt rolli ameeriklased mängivad meie kaitsel - NATO on just see platvorm, kus riigid saavad vastastikust solidaarsust üles näidata," lisas ta.