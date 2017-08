Raidal kandideerib Otepää vallavanemaks Keskerakonna nimekirjas

Raidal sõnas partei pressiteates, et võttis ettepaneku Keskerakonna nimekirjas kandideerimiseks vastu seetõttu, et erakonnal on tugev valimisprogramm ning valitsuses on peaministrierakonnana seistud mitme olulise põhimõtte eest.

„Näiteks kohalike omavalitsuste tulubaasi tõstmine on minu hinnangul oluline, sest just kohalikud inimesed teavad, kuidas oma kodukohta ja elu muuta paremaks. Keskerakond on seda põhimõtet toetanud ja astunud selleks ka vajalikke samme,“ tõi Raidal välja.

Ta ütles, et hoida tuleb normaalseid majandussuhteid kõigi Eesti naabritega ning siingi näeb ta sellest arusaamist Keskerakonnalt.

“Arvestades Otepää kui turismipiirkonna tähtsust Vene turistide hulgas, tuleb olla tasakaalukas, mitte lahmiv ega hirmutaktikaid kasutav, nagu seda valimispunktide noppimiseks meil tihtipeale tehakse,“ rääkis vallavanemakandidaat. Ta lisas, et ka erakonnas toimunud põlvkonnavahetus on positiivne.