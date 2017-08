Aaltonen ei saaks Soome kodanikuna Viljandi linnapeaks hakata

Eelmisel nädalal IRL-i Viljandi linnapeakandidaadiks nimetatud Harri Juhani Aaltonen on küll pikki aastaid siin elanud ja töötanud, kuid tal on tänaseni Soome pass, mis ei võimaldaks tal linnapeana tööle hakata.

Kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seadus lubab linna või valla etteotsa asuda üksnes Eesti kodanikul, on Aaltonen otsustanud, et valituks osutumise korral loobub ta meeri ametikoha vastuvõtmiseks Soome kodakondsusest, kirjutas Sakala.

Seega tuleks enne tema meeri kohale asumist nimetada ametisse ajutine inimene või leida muu lahendus.

Nii Harri Juhani Aaltonen kui IRL-i esimees ja erakonna Viljandi linnavolikogu esimehe kandidaat Helir-Valdor Seeder toonitasid teemat kommenteerides, et kodakondsuse saamise protsess võib kujuneda kiiremaks, kui arvatakse.

"Kodakondsuse omistamisest on näiteid seinast seina. See on käinud ka kiiremini kui kaheksa kuud. Samas on olnud taotlusi, mida on menetletud aastaid ja inimene polegi kodakondsust saanud," teadis Seeder rääkida.

Ta avaldas usku, et Aaltoneni puhul võiks asjaajamine käia ladusalt, kuid kinnitas, et sellekohaseid kokkuleppeid IRL-il pole.