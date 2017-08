Trump on Mehhiko müüri nimel valmis ka valitsuse tööseisakuks

Kui kongress keeldub rahastamast müüri ehitamist USA-Mehhiko piirile, siis võib USA valitsusasutusi ees oodata tööseisak. Nimelt vihjas USA president Donald Trump, et ta ei kavatse müüriehituse osas järeleandmisi teha.

"Demoraadid tahaksid, et me ei ehitaks müüri, aga uskuge mind, isegi kui selle pärast tekib valitsuse tööseisak, siis me ehitame piirimüüri," lubas Trump Phoenixis peetud kõnes.

Trump lisas, et kui müüri ehitamine jääb katki, siis seavad demokraadid ohtu riigi julgeoleku.

Kirglikud arutelud algavad selle üle tõenäoliselt septembris, kui kongressi esindajatekoda ja senat peavad hääletama järgmise aasta riigieelarve üle ning tõstma föderaalse maksuvõimetuse vältimiseks laenulimiiti.

Kui demokraadid ja vabariiklased kokkuleppele ei jõua, siis on valitsuse tööseisak vältimatu. Esindajatekoja esimehe, vabariiklase Paul Ryani sõnul ei taha seda aga keegi näha.

"Esindajatekoda on juba vastu võtnud eelnõu, millega suunatakse raha piirijulgeolekusse, sealhulgas ehitatakse vajalikesse kohtadesse füüsilised barjäärid, nagu näiteks müür," lausus Ryan.

Politico andmetel on aga väike võimalus, et esindajatekojast läbi läinud eelnõu saab kunagi seaduseks ning mõned Valge Maja ametnikud on ärgitanud Trumpi piirimüürist loobuma.

Nende hinnangul peaks president keskenduma maksureformile. Valitsuse tööseisak oli USAs viimati 2013ndal aastal. See kestis kokku kaks nädalat ning läks föderaalvõimudele maksma miljardeid dollareid.