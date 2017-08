Mupo viib Tallinnas läbi valideerimise lauskontrolli

Munitsipaalpolitsei tahab Tallinna ühistranspordi lauskontrollidega panna rohkem inimesi oma sõite valideerima. Selle eesmärk on koguda andmeid, mis on vajalikud ühistranspordisüsteemi parandamiseks.

Tallinna bussipeatustes kontrollivad neljapäeval kümned munitsipaalpolitsei patrullid ühistranspordikasutajate sõidupileteid. Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere kinnitusel hakatakse selliseid aktsioone läbi viima ka edaspidi, kuid siis enam sõitjaid ette ei hoiatata, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Toompere sõnul on munitsipaalpolitseile rohkem vahele jäänud tasuta sõiduõiguse valideerimata jätnud isikuid kui täitsa ilma piletita sõitjaid. Trahvi võib määrata aga mõlemat sorti rikkujatele.

"Meil on isegi riigikohtu lahend olemas selle kohta, et kuigi on Tallinna kodanik ja omab tasuta sõidu õigust, siis valideerimise kohustus on ikkagi olemas. Ja ma arvan, et 24. augustil saavad kõik karistada. Eks erandeid on alati ja menetlejal on ka alati otsustusõigus," ütles Toompere.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo rõhutab, et sõitude valideerimine on parema ühistranspordi korraldamise jaoks oluline.

"Kes ikka ühistranspordis ei valideeri, sellega me ei oska tegelikult arvestada, kas liinivõrgu muudatuste osas või täiendava veomahu planeerimise osas," sõnas Harjo.

Sõidupiletite elektrooniline valideerimissüsteem on Tallinnas juba viimased viis aastat töös olnud.

Transpordiamet on tänu sellele saanud koguda suure hulga andmeid inimeste sõitude kohta, mille põhjal ühistranspordis muudatusi teha.

Andres Harjo sõnul on näiteks ilmnenud, et kuigi enamik linlasi sõidab põhiliselt elamurajooni ja kesklinna vahet, on vaja transporti parandada ka mõnes muus piirkonnas.

Harjo ütleb, et valideerimisandmete põhjal pole siiski veel ühistranspordis muudatusi tehtud. Selleks oli Tallinna transpordiametil vaja riigi andmekogudest saada ka inimeste elu- ja töökohavahelised seosed. Harjo sõnul analüüsitakse nüüd kõiki neid andmeid.

"Tehnikaülikooliga praegu käib see liinivõrgu modelleerimine ja ettepanekute tegemine. See töö peaks nüüd sügisel lõpuks valmis saama. Siis saame juba konkreetsemalt rääkida liinide muudatustest," lausus ta.

Ühistranspordi muudatused tulevad küll pärast lõpliku analüüsi valmimist, kuid juba praegu on transpordiametil mõned plaanid paika pandud.

"Kui lennujaama trammi ring valmis saab, siis kindlasti lennujaamas toimuvad muudatused läbivate liinide koha pealt. Siis plaanis on 49. liin, mis täna sõidab Viimsi ja Ülemiste keskuse vahel, pikendada Viimsisse," ütles Harjo veel.