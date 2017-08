Macron otsib EL-i tööturu reformi plaanile Kesk- ja Ida-Euroopast toetust

"Euroopa ühisturg ja töötajate vaba liikumine pole mõeldud selleks, et tekiks allakäigu võidujooks sotsiaalsete tagatiste asjus," vahendasid Politico ja Financial Times Macroni sõnu Austrias. "See on just see, mis toidab populismi ning õõnestab usaldust Euroopa projekti vastu," lisas ta.

Visiit oli osa Prantsusmaa presidendi ringreisist Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Salzburgis kohtus ta kolmapäeval lisaks Austria liidukantslerile Christian Kernile ka Slovakkia peaministri Robert Fico ja Tšehhi peaministri Bohuslav Sobotkaga.

Lähetatud töötajaid puudutav direktiiv (96/71/EÜ) lubab EL-i ettevõtetel lähetada töötajaid tööle teistesse liikmesriikidesse, kuid töötajate hüvitised ja maksud arvestatakse endiselt koduriigi taseme järgi. Kriitikud on nimetanud sellist võimalust aga "sotsiaalseks dumpinguks", sest vaesematest liikmesriikidest rikkamatesse riikidesse lähetatud töötajate tööd on paratamatult odavam kasutada ning mõnes sektoris kasutatakse seda laialdaselt.

Euroopa Komisjoni andmetel oli 2014. aastal Euroopa Liidus ligi kaks miljonit lähetatud töötajat, 43 protsenti neist töötas ehitussektoris. Rohkem kui 50 protsenti lähetatud töötajatest on lähetatud kolme liikmesriiki - Saksamaale, Prantsusmaale ja Belgiasse.

Seniste reeglite muutmine eeldab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu heakskiitu.

Macron soovib, et lähetatud töötajate lepingute ülempiiriks oleks üks aasta, mitte aga kaks aastat, nagu on pakkunud Euroopa Komisjon. Prantsusmaa president on teemat tõstatamas enne oktoobris toimuvat tööturu eest vastutavate ministrite kohtumist, kust loodetakse otsuseid senise süsteemi reformimise asjus.

Financial Timesi hinnangul pälvis Macron oma plaanile ka Kerni, Fico ja Sobotka toetuse. Austria liidukantsler Kern oli olnud juba varem üks senise lähetatud töötajate süsteemi teravatest kriitikutest.

Slovakkia peaminister Fico ütles, et edusamme on tehtud ning et oktoobris kokkuleppele jõudmine on tõenäoline. "See oleks Euroopa Liidu jaoks hea uudis. See on direktiiv, mis puudutab kõiki EL-i riike," lausus ta.

Tšehhi valitsusjuht Sobotka oli omakorda samuti toetav. "Tšehhi Vabariigi puhul saan ma öelda, et me olema valmis tegema koostööd tehnilisel tasandil kõigi oma partneritega, et jõuda kokkuleppele lähetatud töötajate direktiivi parandamises nii, et me saaksime EL-is selle lõhe ületada," märkis ta.

Kern ütles hiljem, et Salzburgis kohtunud riigijuhid jõudsid kokkuleppele, et võrdse töö eest peaks saama ka võrdset palka ning et lähetatud töötaja lähetusaeg peaks olema vähem kui 24 kuud. Samas nentis ta, et tööd tuleb veel palju teha - näiteks on endiselt veel õhus küsimused, kuidas tagada, et uusi reegleid ei rikutaks, ning kuidas peaksid need reeglid puudutama näiteks transporditöötajaid.

Macron jätkab oma ringreisi Bulgaarias ja Rumeenias. Poola ja Ungari riigijuhtidega ta ei kohtu.