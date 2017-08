Kaldoja: rentisin Rõivasele pulmaautod tasu eest

Väino Kaldoja kinnitas ERR-ile, et Taavi Rõivasele antud Mercedes-Benz pulmaautod oli rahaline tehing, ent tehingu maksumust ta keeldus avaldamast.

Kas need pulmaautod olid teie ettevõtte poolt antud?

Jah, loomulikult.

Kas see oli teie pulmakingitus või rahaline tehing?

No, kuulge, avalikule inimesele kingitusi teha sellisel kujul, halloo! See oli kõik tasu eest.

Kui palju see teenus siis maksis?

No vat seda ma nüüd küll teile öelda ei saa. See on juba nagu privaatne asi rohkem või nii. Aga kõik on kinni makstud ja ausalt, nii et ei maksa muret tunda selle pärast.

Kas see oli antud letihinnaga või saite Taavi Rõivasele tutvuse poolest soodustust ka teha?

Kõik oli nii nagu olema peab, absoluutselt!