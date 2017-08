Korb: Keskerakond on võimalike uute tagasimaksenõuetega arvestanud

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et erakond on arvestanud võimalusega, et Edgar Savisaare kohtuprotsess võib tuua erakonnale uusi tagasimaksenõudeid.

"See on tõenäoline. Me arvestame sellega, et selline olukord võib tekkida. Me väga loodame, et seda ei juhtu ja teeme selleks maksimumi. Kui see kohustus meile pannakse, siis meil ei ole valikut.," ütles Korb ERR-ile.

Korbi sõnul on ka erakonna büroo müük tingitud sellest, et potentsiaalsete uute kohustustega toime tulla.

"Büroo müügi otsus tulenebki sellest, et kõik need kohustused võivad ühel päeval olla suunatud erakonna vastu. Büroo müügi tulud on suunatud kahjude likvideerimiseks, mis on tehtud eelmiste juhatuste otsuste tulemusena," selgitas Korb.

Büroo müük aga edeneda ei taha. Kui juba kevadel oli erakond Toompea kinnistu ostjaga kokkuleppele väga lähedal, siis tegelikke arenguid toimunud ei ole.

"Olid väga konkreetsed läbirääkimised, oli väga konkreetne huviline, kellega läbirääkimisi peeti, aga viimasel hetkel esitas ostja uued tingimused, mis ei olnud juhatusele vastuvõetavad. Siiamaani oleme ootavas faasis, aga käed ei ole löödud ja mingit konkreetset kokkulepet ei ole tehtud," rääkis Korb.

"Huvilisi on, huvilised käivad vaatamas, aga ilmselt need asjad peavad toimuma ühes komplektis koos Tallinna linnaga. Tallinna linn paneb oma osa müüki, selle kohta on olemas vastav volikogu otsus, aga hetkel midagi konkreetset öelda ei ole," lisas ta.

Büroo müügile erakond mingit tähtaega pannud ei ole, aga seda võivad uued potentsiaalsed trahvid või nõuded.

"Ma pean silmas arbitraažikohtu otsust ja veel on üks kohtuprotsess käimas, mille rahalisi tagajärgi on praegu raske ennustada. Kindlasti see avaldab sellist mõju, et kui erakond saab trahvi, siis selleks, et neid trahve kinni maksta, oleme me sunnitud kontori kiiremas korras maha müüma. Hetkel konkreetseid nõudeid Keskerakonnale esitatud ei ole, aga on oht, et nad võivad mingil hetkel tekkida," lausus Korb.

Korb märkis, et kiiremas korras kontori müümine tähendas ka hinna alla laskmist.

Korbi sõnul erakonna keeruline rahaline olukord valimiskampaaniale mõju ei avalda. "Valimiskampaania toimub oma tavarütmis, finantsplaan ja eelarve on paika pandud. Need kaks asja ei ole omavahel seotud," ütles ta.

Harju maakohus seadis mullu sügisel Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi, rahuldades nii kohtumäärusega Midfield OÜ arbitraažkohtusse esitatud hagi tagamise taotlus. 730 000 euro suuruse hagi tagamiseks on kohus pannud partei Toom-Rüütli 3/5 kinnistu hüpoteegi alla kogusummas 800 680 eurot.