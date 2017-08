Poola tõhustab riigikaitset rohkem kui 46 miljardi euroga

Poola asekaitseminister Tomasz Szatkowski teatas käesoleval nädalal, et Varssavi eraldab järgmise 15 aasta jooksul riigikaitsele juurde veel 200 miljardit zlotti (46,6 miljardit eurot), et relvajõudusid Venemaa kasvava agressiivsuse valguses moderniseerida.

"Valitsus on kiitnud heaks seadusemuudatuse, mis annab meile ligi 200 miljardit zlotti järgmise 15 aasta jooksul," selgitas Szatkowski Reutersi vahendusel.

"See ei ole tühine summa," rõhutas ta ja lisas, et see on kooskõlas valitsuse plaanidega tõsta kaitse-eelarve seniselt tasemelt ehk kahelt protsendilt SKP-st 2,5 protsendini SKP-st.

Poola valitsus tegi otsuse tõsta riigikaitsele minevat summat järk-järgult 2,5 protsendini SKP-st käesoleva aasta juunis. Sisuliselt tähendab see seda, et aastane kaitse-eelarve kerkib 2032. aastaks 80 miljardi zlotini, vahendas Euractiv.

Szatkowski, kes on üks uue riigikaitseplaani koostajatest, märkis, et kuigi kaitseministeerium saab peaaegu kõik ressursid strateegia ellu viimiseks, tuleb teha mõningaid raskeid valikuid.

Eesmärgiks on armee suurust kahekordistada ning senine varustus suures osas välja vahetada. Hetkel on veel ligi kaks kolmandikku Poola relvajõudude varustusest Varssavi pakti perioodist.

Merevägi aga võidab moderniseerimiskampaaniast oluliselt vähem - kaitseministeerium loobus hiljuti kahe sõjalaevatüübi hankimisest. Suurtükiväele, inseneriüksustele ja ründekopteritele panustamine aga tuleb omakorda dessantvägede laiendamise arvelt.

Poola kavatseb ka hankida uued viienda põlvkonna hävituslennukid, kuid Szatkowski sõnul leiab see aset alles järgmise kümnendi teises pooles.

Kriitikud on praegusi riigikaitseplaane nimetanud ebarealistlikeks, kuid asekaitseminister pole sellise hinnanguga nõus.

"Keegi ei vabasta meid kohustusest kavandada ja luua terviklik nägemus ning tõestada, et raha selleks on - see on miski, mis juhtub esimest korda sellises ulatuses Poola riigikaitse kavandamise ajaloos," selgitas ta.

The Polish government agreed in June to raise defense spending gradually from 2% to 2.5% of GDP https://t.co/28KkWXTLMV — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) August 23, 2017

NATO liidrid leppisid 2014. aasta Walesi tippkohtumisel kokku peatada kaitsekulutuste vähendamine ja liikuda kaitse-eelarve suurendamise poole kahe protsendini SKP-st. Praegu täidavad 2 protsendi eesmärki viis liitlast: USA, Suurbritannia, Kreeka, Poola ja Eesti.