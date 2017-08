September tuleb Tallinnas liiklejatele pingeline

Põhja prefekt Kristian Jaani võrdles, et kui juulikuus oli politsei kaasatud kuue eesistumise ürituse korraldusse, siis septembris on kõrgetasemelisi kohtumisi üheksa, sealhulgas digivaldkonna tippkohtumine, mis on eesistumise kõige suurem üritus ning mis toob Eestisse Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid, teiste seas ka Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli.

Jaani rõhutas, et septembrikuu on liiklejatele ka ilma eesistumiseta alati suur väljakutse, kuna puhkusteperiood saab läbi, suvitajad tulevad tagasi linna ning lapsed hakkavad taas koolis käima. "Kannatlik meel on see, mille iga linnaelanik ja külaline peab kogu septembri jooksul Tallinnas liigeldes kaasa võtma," sõnas ta.

Info liiklusmuudatuste kohta saadab politsei Põhja-Tallinna elanikele ja ettevõtjatele otsepostiga koju. "Mõte on selles, et paberi saab panna kodus seina peale ja inimene saab iga hetk lugeda, millistel aegadel on Tallinna liiklus võib-olla veel intensiivsem kui see igapäevaselt on," sõnas Jaani. Lisaks paneb politsei Kultuurikatla ümbrusse senisest kordades rohkem infotahvleid, millelt on samuti näha, millistel kuupäevadel ja millistes kohtades võib liiklus olla tavapärasest intensiivsem. Operatiivinfot saab ka politsei kodulehelt.

Juuli õppetundide põhjal on politsei teinud oma tegutsemisse ka mõned muudatused. Näiteks hakatakse delegatsioonide eskortimisel kasutama trammiteid, et mitte häirida tavaliiklust sõiduteedel. "Täna on põhimõtteliselt lennujaamast kuni Kultuurikatlani võimalik sõita mööda trammiteed, me oleme seda juba katsetanud," rääkis Jaani. Selline lahendus peaks võtma tavaliikluselt koormust vähemaks.

Võimalusel jalgsi, bussiga või rattaga

Tallinna liikluskorralduse osakonna juht Talvo Rüütelmaa tõdes, et suvi on toonud liiklejatele teetööde tõttu palju väljakutseid ning statistika järgi on inimesed hakanud oma sõite seetõttu rohkem läbi mõtlema. Võrreldes eelmiste suvedega on sõidukite hulk linnas vähenenud kuni 30 protsenti.

"September on Euroopas teadupärast autovaba kuu – ka Eesti kliimas on võimalik sõita jalgrattaga ja käia jalgsi, nii et palume tõesti oma sõidud läbi mõelda, teha ühe sõiduga võimalikult palju kasulikku ja liigelda jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga," sõnas Rüütelmaa. Ametlik autovaba päev on Tallinnas 24. september. Kui autoga liiklemist pole võimalik sel päeval siiski vältida, soovitab Rüütelmaa sõita autoga välja tavapärasest varem, vaadata üle operatiivinfo, kuulata raadiot ja enne kodust väljumist visata pilk Tallinna liikluskaameratele.

Politsei märkis, et kui juulis kulges üldjoontes kõik plaanipäraselt, siis liikluses tekitasid enim probleeme autojuhid, kes sõitsid punase tule ajal ristmikule ning seiskasid sellega liikluse – Jaani kinnitusel pole see üksikjuhtum, vaid küllaltki levinud praktika. Eriti probleemne on see Mere puiestee ja sadama ristumiskohal. "Me pidime mitmel korral panema politseiametnikud ristmikule lihtsalt sellepärast, et juhtida tähelepanu fooris parasjagu põlevale tulele ehk siis dubleerima valgusfoori kui liikluskorraldusvahendit füüsilise inimesega,“ möönis Jaani.