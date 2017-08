EL on dieedil: võimsamaid tolmuimejaid saab osta veel nädal aega

Tolmuimejate võimsus on EL-i koridorides olnud hambus juba varemgi, nii alandati nende võimsuspiirangut viimati kolm aastat tagasi, mil kehtestati 1600-vatine ülempiir. Nüüd aga lubatakse pärast 1. septembrit müüa vaid kuni 900-vatiseid tolmuimejaid.

"Võimsuse piirangut rakendatakse, et ohjeldada elektritarbimise kasvu ning sellest tulenevaid keskkonnamõjusid. Pärast sellise piirangu kehtima hakkamist jääb kogu Euroopa Liidus energiatarbimist vähemaks umbes 20 teravatt-tundi aastas - see on umbes sama palju, kui Eestis kahe aasta jooksul tarbitakse," põhjendab regulatsiooni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juhi Madis Laaniste.

Eestis müüakse aastas umbes 70 000 tolmuimejat, EL-is aga ca 45 miljonit. Eesmärk EL-is 20 teravatt-tundi aastas kokku hoida plaanitakse saavutada 2020. aastaks.

Ehkki jaemüüjatele üleminekuaega ei rakendata, võivad nad lattu varutud toote siiski maha müüa, seega võib võimsamaid tolmuimejaid leida kauplustest ka pärast 1. septembrit, juhul kui neil pole õnnestunud neid varem maha müüa.

"Samas tolmuimejate tootjad neid Euroopa Liidus edasimüüjatele enam müüa ei tohi. Kuna selline otsus võeti vastu juba neli aastat tagasi, siis on olnud tootjatel piisavalt aega, et varem toodetud tooted enne piirangute kehtimist ära müüa ning Euroopa turule võimsamaid tooteid rohkem mitte toota," ütleb Laaniste.

Ehkki üle 1600-vatise võimsusega tolmuimejaid ei või müüa juba kolm aastat, leiab tegelikult veel praegugi elektroonikapoodidest ka 1700-vatise võimsusega masinaid. Seetõttu võib arvata, et ka üle 900-vatise võimsusega masinaid jagub mõneks ajaks veel müügile.

Regulatsiooni alt jäävad välja siiski pesur- ja vedelikku imevad tolmuimejad, aku-, robot-, kesk- ja tööstuslikud tolmuimejad, aga ka õuetolmuimejad ja põrandapoonlid.

Ükski elektroonikakaupade jaekett ei olnud valmis ERR-ile kommenteerima, kui palju neil suurema võimsusega tolmuimejaid veel laos müümata on ning kui palju eelistatakse osta just võimsama mootoriga, septembrist keelatud kodumasinaid.

Samas leidis näiteks Samsungi maaletooja esindaja German Baranov, et tänapäeva tehnoloogia on nii hea, et poole lahjema mootoriga tolmuimejad teevad ära võimsamatega võrdväärse töö.

"Tehnoloogia areng on jõudnud juba ammu sellisesse faasi, kus tolmu kättesaamiseks põrandalt ja mööblilt ei ole vaja rakendada väga suuri mootoreid. Ka hinnavahe ei ole suur," ütles Baranov ERR-ile. "Praegu tarbijad ostavad ja vaatavad, et kui on kõige võimsam, siis on kõige parem."

Euroopa Liit on dieedil

Regulatsioon ei puuduta aga ainult tolmuimejaid, vaid ka paljusid teisi elektrilisi seadmeid, nende hulgas kõige lihtsamat koduelektroonikat. Nende jõustumisaeg pole lihtsalt veel käes. Lisaks tolmuimejatele peab järk-järgult hakkama võimsusi vähendama järgmistel elektrilistel seadmetel:

kodumajapidamises kasutatavad kliimaseadmed ja olmeventilaatorid

õhukütteseadmed, jahutusseadmed, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutid ja puhurkonvektorid

ringluspumbad

arvutid ja serverid

kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud küpsetusahjud, keeduplaadid ja pliidikubud

elektrimootorid

välistoiteallikad

kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud nõudepesumasinad

kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud trummelkuivatid

kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud pesumasinad

tööstuslikud ventilaatorid

kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud lambid

kohtkütteseadmed

kütteseadmed, kombineeritud tarbevee soojendid ja kütteseadmed

elektritrafod

tööstuslikud külmsäilitusseadmed, kiirjahutuskapid, kondensatsiooniseadmed ja protsessijahutid

kodumajapidamistes kasutatavad külmutusseadmed

lihtsad televiisorite digiboksid

tahkekütusekatlad

ooteseisundis elektrit tarbivad seadmed

televiisorid

ventilatsiooniseadmed

veepumbad

Millal ja kui palju nende seadmete võimsusi tootjad vähendama peavad hakkama, hakkavad EL-i valitsused teada andma järk-järgult ja ükshaaval.