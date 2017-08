Kaarel Talvoja: mis on Eesti sisuturunduses valesti?

Mis on sisuturundus? Kas see, kui šampooni müüv ettevõte tellib uue tootesarja tutvustamiseks artikli, mis kirjeldab seda, kui erilised ja head uued tooted on? Või see, kui šampooni müüv ettevõte tellib artikli soengutest, mis sobivad tukka kandvatele naistele?