Kivirähk: EKRE ja SDE vastasseis on mõlemale kasulik

"Nagu aastaid on Reformierakond ja Keskerakond üksteiselt toitu saanud, et oma reitingut tõsta, siis nüüd on vastaspaarid sotsiaaldemokraadid ja EKRE, konservatismi ja liberalismi vastaseis ja see on neile mõlemale kasulik," ütles Kivirähk neljapäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Keskerakonna toetuse kohta lausus Kivirähk, et tavaliselt on suvi peaministri erakonnale hea, sest opositsioon siis enamasti valitsusjuhti ei ründa. Samuti lisab tema hinnagul toetust see, et Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on seoses Eesti eesistumisega pidevalt pildil.

Roheliste toetuse tõusu kohta ütles Kivirähk, et viimasel ajal on palju olnud avalikkuse ees keskkonnateemalisi probleeme - Eesti metsad ja raie, samuti näiteks hiljutine juhtum prügikastist leitud elusate tibudega.