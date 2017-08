Ametlik: TS Laevade uueks juhiks saab Jaak Kaabel

Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ uueks juhatuse esimeheks saab Jaak Kaabel, kes on varem töötanud najandusministeeriumi lennundus-ja merendusosakonna juhatajana ja tegelenud ka parvlaevaühenduste arendamise ja planeerimisega.

Neljapäeval kirjutas ERRi portaal, et ametlikult kinnitamata andmetel saab TS Laevade uueks juhiks Jaak Kaabel. Reedel kinnitas seda ka Tallinna Sadam.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul valiti Kaabel sellele kohale tänu eelnevale tihedale kokkupuutele Eesti parvlaevaliikluse ja ettevõtlusega, samuti on Kaabelil merendusalane kõrgharidus.

„TS Laevad OÜ uue juhina soovime näha inimest, kes suudab ettevõtte strateegilisi eesmärke ellu viia, juhtida äriprotsesse ning organisatsiooni, mille fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine. Jaak Kaabeli näol oleme sobiliku juhi leidnud," lausus Kalm.

Ta lisas, et Kaabeli senised kogemused Väinamere parvlaevaliikluse ümberkorraldamises ning efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmises ning erinevate huvigruppidega kompromissideni jõudmine annavad aluse TS Laevad OÜ juhatuse esimehe ametiga hästi hakkama saamiseks.

"Seda toetavad Kaabeli merendusalased teadmised ning soov merendust uuendusmeelsemaks muuta,“ märkis Kalm.

Kaabelil on magistrikraad rahvusvahelises merendusõiguses Kaplinna ülikoolist, lisaks on ta läbinud mitmeid merendus-ja juhtimiskoolitusi. Kaabel on tegelenud ka ettevõtlusega.

Praeguseks on Kaabliga lepingutingimused kokkulepitud ning ta asub TS Laevad OÜ juhatuse esimehena ametisse 11. septembril.

TS Laevu juhtinud Kaido Padar suundus juulis Eesti Talleksi juhatuse esimehe ametikohale ja ajutiselt juhtis ettevõtet selle juhatuse liige Mart Loik.

Juuni keskel välja kuulutatud konkursile TS Laevade juhi kohale esitas avalduse ligi 30 inimest ning koos personaliotsingufirma lisatud kandidaatidega oli kohasoovijaid kokku ligi 60.

TS Laevad OÜ on Tallinna Sadam AS tütarettevõte, mille eesmärgiks on korraldada parvlaevaliiklust Saaremaa, Hiiumaa ja mandri vahel.