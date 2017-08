Põhja-Korea reisifirma pakkus Moskvas võimalust uut tuumariiki külastada

Moskvas avab oma esinduse Põhja-Korea turismifirma, et pakkuda üsna soodsaid reisipakette sellesse suletud riiki. Lisaks Venemaale on firmal tulevikus kavas laieneda teistessegi riikidesse, sealhulgas Baltimaadesse.

Varsti saavad Vene turistid oma silmadega näha selliseid paraade nagu Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis. Riikliku turismifirma esitlusel räägiti palju sellest, et Põhja-Korea ei ole tegelikult nii kinnine riik nagu ajakirjanikud tihti kirjutavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viimase viie aasta jooksul on lugupeetud kõrgjuhi seltsimees Kim Jong-uni isiklikul initsiatiivil kogu riigis ehitatud palju esmaklassilisi turismiobjekte ja infrastruktuure," ütles Korea Rahvademokraatliku Vabariigi suursaatkonna nõunik Kim Seung-hun.

"Me kutsume ameeriklasi, iisraellasi, jaapanlasi, kõiki. Võtame kõik samamoodi vastu," rõhutas turismifirma Korean International Travel Company esindaja Kim Youn-il.

Põhja-Koread võib külastada vaid turismigrupi koosseisus. Viiepäevase reisi keskmise hind on tuhat eurot. Mitte eriti kallis, kui arvestada, et tegemist on riigiga, mis võib viia maailma tuumakatastroofi piirile.

Turiste aga ei ähvardavat miski. "Meie lugupeetud juhi Kim Jong-uni targa juhtimise all on meie riigist saanud väärikas tuuma- ja raketiriik. Ma arvan, et see tagab meie riigis rahumeelse turismitegevuse," lausus suursaatkonna nõunik Kim.

"Me püüame ja plaanime levitada meie turismipakkumisi ka Eestis, Lätis ja Leedus," lisas turismifirma esindaja Kim.