Sõõrumaa ja Mõis moodustavad Savisaarega valimisliidu

"Aktuaalse kaamera" reporter Liisu Lass vahendas kohapealt Urmas Sõõrumaad ja Jüri Mõisa öeldut. Ta ütles, et liit moodustatakse tõmbluku meetodil. Linnapeakandidaati ja rahastamist ei ole veel otsustatud.

Edgar Savisaar kinnitas samuti, et liit Tegusa Tallinnaga tuleb.

"Jaa, kindlasti," vastas Mõis enne kohtumist küsimusele, kas arutelu all on ka potentsiaalne liitumine. "Me arutame kohalike valimiste niiöelda tähtede seisu," lausus ta.

"Ühes linnas me peame elama, ühes volikogus me peame elama. Pigem loodan ikka mina Savisaart ravida."

"See kõik on kaalutlus, et missugune olukord annaks meile meie arvates rohkem hääli. Kui kumbki pool leiab, et nad mõlemad võidavad sellest, siis tulebki nendest kaalutlustest lähtuda. Siin on palju püütud meid häbimärgistada, et mida te inimesed mõtlete, lähete nüüd Savisaarega kokku. Ega me ei lahustu. Ega Jüri Mõisast ei saa rohkem Savisaart pärast seda. Mina jään ikka enda vaadete juurde ja teised meie liikmed jäävad ikka enda vaadete juurde. Ühes linnas me peame elama, ühes volikogus me peame elama. Pigem loodan ikka mina Savisaart ravida, mitte vastupidi, kui meil õnnestub koostööd teha," kommenteeris Mõis.

Mõis rääkis, et mõned sõlmküsimused on veel lahendamata ja kui neid lahendada ei õnnestu, siis konkureerivad liidud eraldi. Mõis ei öelnud, millised küsimused praegu probleeme valmistavad.

Ta tunnistas siiski, et mitmes programmilises punktis on saavutatud üksmeel. "Me armastame Eestit. Teine on see, et volikogus peaksid olema suhteliselt sõltumatud inimesed, kes näevad suurt pilti. Ja seda seisukohta me kindlasti toetame, et Tallinnasse uus suur haigla ehitada olemasolevate vanade kinnistute baasil," rääkis Mõis.

Liitumiskõnelusi kinnitas ka Olga Ivanova. "Toimub tõepoolest kohtumine Tegusa Tallinnaga ja siis Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaaga, et arutada võimalikke kokkupuutepunkte, et kas on meil võimalik milleski kokku leppida. Ja kui see läbirääkimiste käigus selgub, et see tugevdab nii meie nimekirja kui ka nende nimekirja, siis ma ei välista küll sellist koostööd," ütles Ivanova ERR-ile.

Kokku tuleb Ivanova sõnul jõuda nii valimisliidu nimes, kui ka programmilistes punktides. Savisaare valimisliitu esindavad kohtumisel Olga Ivanova ja Edgar Savisaar.

Savisaare valimisliit esitleb oma valimisplatvormi õhtul kell 18 Lindakivi kultuurikeskuses toimuval üritusel.