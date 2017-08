Inimsmugeldajad kasutavad piinatud migrantide survestamiseks Facebooki

Ajaleht The Times kirjutab, et inimsmugeldajad ja kaasaegsed orjakauplejad kasutavad aktiivselt suhtlusvõrgustiku Facebook teenuseid, et demonstreerida migrantide väärkohtlemist ja piinamist ning pressivad sellisel viisil oma ohvrite perekondadelt raha välja.

Näiteks on Facebookis olnud kuude viisi üleval videod, kus on näha, kuidas Liibüa jõuguliidrid ähvardavad oma kodumaalt lahkunud ning Euroopasse pürgivaid migrante, kirjutas ajaleht.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR) on Facebooki teravalt kritiseerinud selle eest, et viimane tegutseb vastutustundetult ning laseb inimsmugeldajatel kasutada Facebooki selleks, et kurjategijad saaksid seal oma teenuseid reklaamida ning migrante ja nende perekondi ähvardada.

Times on jälginud Facebookis leitud videot, kus vigastatud migrandid - peamiselt somaallased ja etiooplased - paluvad oma elu eest ning teatavad, et nende perekonnad peavad nende päästmiseks maksma inimsmugeldajatele kuni 10 000 USA dollarit.

"Minult nõutakse 8000 dollarit," räägib videos noor somaallane, kes on näoli põrandal ning kelle selja peale on asetatud raske betoonplokk. "Nad murdsid mu hambad. Nad murdsid mu käe. Ma olen siin olnud 11 kuud. Nad panid selle kivi minu peale kolm päeva tagasi. See on agoonia."

Noor etiooplane aga teatab, et ta on olnud smugeldajate käes vangis juba 15 kuud. "Nad peksid mind raudkaigastega. Nad käskisid mul maksta 8300 dollarit ja mu perekond ei suuda sellist summat maksta."

Nimetatud video postitati Facebooki 9. juunil ning püsis seal käesoleva nädalani, kuigi sotsiaalmeedia ettevõte oli kustutanud hulga teisi lehekülgi ja postitusi, mille puhul Times oli samal nädalal teatanud kui sobimatust sisust.

"See on vastutustundetu tehnoloogiafirmade nagu Facebook poolt sellist asja ignoreerida," nentis Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) operatsioonide ja hädaolukordade juht Mohammed Abdiker. "Seda on raske uskuda, et tehnoloogiahiiud pole suutelised tegema pingutusi, et inimsmugeldajad ei saaks nende platvorme väljapressimiseks kasutada."

Probleemiks on ka inimsmugeldajate reklaam

Lisaks väljapressimisvideotele kasutavad inimsmugeldajad Facebooki laialdaselt ka enese reklaamimiseks, kuigi sellest probleemist räägiti juba vähemalt kaks aastat tagasi. Europoli teatel tuvastasid nad eelmisel aastal umbes 1150 Facebooki kontot, mis reklaamisid avalikult inimsmugeldajate teenuseid ning jagasid näpunäiteid nende teenuste kasutamiseks. Kusjuures osade reklaamide näol - näiteks "tagame turvalise Vahemere ületamise" - oli tegu täiesti ebarealistlike lubadustega.

Kuigi sellise sisu postitamine on Facebooki reeglitega vastuolus, ettevõte ise neid proaktiivselt ei jälgi ega kustuta, vaid loodab ainult kasutajate poolt moderaatoritele saadetud teadete peale.

Facebooki pressiesindaja teatas kommentaariks, et inimsmugeldamine on ebaseaduslik ning et kõik postitused, leheküljed ja grupid, mis tegelevad selle tegevuse koordineerimisega, pole Facebookis lubatud. "Me kutsume kõiki üles jätkuvalt kasutama meie teavitussüsteemi, et sellisest tegevusest teada anda nii, et meie ülemaailmne ekspertide meeskond, kes teeb koostööd õiguskaitseorganitega üle kogu maailma, saaks sellega tutvuda ja selle kiirelt maha võtta," sõnas ta.

Eelpool mainitud migrantide piinamise videole avaldamisvõimaluse pakkumist ta ei kommenteerinud.