Savisaare liit lubab kaotada hallid passid ja kehtestada kõigile kodanikupalga

Programmis seisab, et linna esimene eesmärk on linnaelaniku elu mugavamaks tegemine. "Linn peab elanikule pakkuma teenuseid paremini kui turg seda suudaks," seisab programmis.

"Kõik linnaelanikud on võrdsed: eestlased ja venelased, mehed ja naised, noored ja vanad," on teine põhiline valimisloosung.

"Tahame Tallinna hoida tugeva ja avatuna, niisugusena, mida ei valitse bürokraatia vaid kus iga linnaametnik teab, et just tema ülesanne on pakkuda linlasele parimat teenust maailmas. Olgu selleks siis tasuta ühistransport, korralik

emakeelne haridus nii eesti kui venekeelsetele lastele, sundüürnike võimalus lõpuks oma kodu erastada nagu kõik teised, võimalus oma linnaosas ujumas käia või jalgrattaga rahulikult teise sõita - või siis lihtsalt pink õigel kohal, et pisut puhata," seisis programmidokumendis.

"Me jagame neid põhimõtteid ka üleriigilisel tasandil. Usume, et on aeg lõpetada häbiväärne "hallide passide poliitika", mis jagab Eesti inimesed "meieks ja nendeks" ja anda kodakondsus kõigile, kes ise Eestit koduks tahavad nimetada. Usume ka, et inimeste igapäevane toimetulek ei tohi jääda turumajanduse ja bürokraatia tõmbetuultesse, arvame, et kasvava ebavõrdsuse ohjeldamiseks ja ametnikkonna vähendamiseks on parim lahendus kodanikupalk: kindel miinimumsissetulek kõigile," on seal veel kirjas.

Valik Savisaare liidu valimislubadustest