Johnson: me ei maksa Brexiti eest "pennigi rohkem"

Johnson selgitas intervjuus BBC neljandale raadiokanalile, et tema varasem kommentaar, justkui EL võiks oma maksmisnõudmistega "puu taha käia", oli mõeldud vastuseks küsimusele, kas Suurbritannia maksab "100 miljardit eurot või naela", mitte aga kinnitusena, et London ei kavatse üldse midagi maksta, vahendas Reuters.

"Üks nendest summadest, mida ma olen näinud, tundub olevat väga suur. Loomulikult me täidame oma kohustusi. Me ei peaks maksma pennigi rohkem ega pennigi vähem sellest, mida me arvame, et on meie seaduslik kohustus," selgitas välisminister.

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise rahaline kokkulepe on üheks keerulisemaks Brexitit puudutavaks küsimuseks, sest lahti tuleb harutada rohkem kui 40 aastat ühiseid tegevusi, ning EL on rõhutanud, et see on üks kolmest põhiteemast, mis tuleb lahendada enne tulevaste suhete üle läbirääkimiste alustamist. Eriti oluliseks tulevikku puudutavaks teemaks on näiteks edaspidised kaubandussuhted, mida London on püüdnud hakata arutama juba varem, kuid Brüssel on rõhutanud, et enne tuleb Brexitit puudutavad küsimused lahendada.

Briti rahandusminister Philip Hammond ütles juulis, et Ühendkuningriik võtab vastutuse raha eest, mille riik Euroopa Liidule võlgneb pärast liidust lahkumist.

"Oleme riik, mis alati austab oma kohustusi. Kui saab olema mis tahes makstav summa, mis on korralikult koostatud ja auditeeritud, siis loomulikult tegeleme sellega," märkis Hammond.

"Me pole riik, mis kõnnib minema oma võlgade eest," lisas ta.

EL-i hinnangul on London võtnud liidus eelarvekohustusi umbes 100 miljardi euro ulatuses. Hammond ei toetanud välisminister Boris Johnsoni avaldust, et Suurbritannia ei kavatse mingit nn lahkumisarvet maksta, kuid rõhutas siiski, et peab summat "naeruväärseks".