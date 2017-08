3.-5. septembril toimuva kohtumise peamiseks teemaks on Euroopa põllumeestele efektiivsete riskihaldusmeetmete pakkumine pärast 2020. aastat, kuid seoses Euroopas lahvatanud skandaaliga lisati päevakorda ka fiproniiliga saastunud munade teema.

Euroopa Komisjoni tervishoiuvoliniku Vytenis Andriukaitise üleskutsel korraldatakse 26. septembril ka põhjalikum mürgimunade teemaline kohtumine, kuna mürgimune on leitud juba 17 Euroopa riigist ning ka Hongkongist.

"Tegin ettepaneku pidada kõrgetasemeline kohtumine, kuhu võiksid tulla asjassepuutuvad ministrid ning toidu turvalisust tagavate ametite esindajad asjaga seotud liikmesriikidest, kui kõik faktid on selgunud," ütles tervishoiuvolinik 11. augustil.

Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva sõnul toimub kohtumine esialgseil andmeil 26. septembril.

"Tahame, et see kohtumine toimuks ajal, mil sündmusest on möödunud pisut aega ning välja on selgitatud võimalikult palju fakte," lausus Andreeva.

"Ütleme selgelt - see ei ole kriisikohtumine," rõhutas Andreeva, viidates meedias levinud uudistele, mis kohtumist selliseks nimetasid.

Poodidest üle Euroopa on skandaali lahvatamisest saati korjatud müügilt miljoneid mune, samuti on suletud mitmeid kanalaid.

EL-i teatel mürgimunad inimesi ei ohusta, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seevastu peab fiproniili suures koguses tarbimist "mõõdukalt ohtlikuks", kuna see võib kahjustada inimeste neere, maksa ja kilpnääret.

Eesti veterinaar- ja toiduameti (VTA) andmetel Hollandis toodetud pestitsiididega saastunud mune tõenäoliselt Eestis ei ole.