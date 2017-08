Leht: ekspert näeb USA sõjalaevade õnnetustes seost Hiina küberrünnakutega

Esmaspäeval aset leidnud kokkupõrge USA sõjalaeva USS John S. McCain ja Libeeria lipu all sõitva tankeri vahel, mille tõttu hukkus ligi 10 USA mereväelast, on järjekordne juhtum Aasias, mille puhul mõned eksperdid kahtlustavad, et sellega võib küberrünnakute kaudu olla seotud Hiina, kirjutab ajaleht The Times.