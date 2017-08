Konkurendid kommenteerisid Sõõrumaa ja Savisaare liitumisplaane

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra sõnul tõstavad kaks valimisliitu esikohale poliittehnoloogia.

"Kõik on selge, kaardid on lauale visatud. Mõis ja Sõõrumaa said aru, et Tegusal Tallinnal on oht jääda kohalikel valimistel viieprotsendilise künnise alla, sest valijaid pole. Ivanova ja Edgar Savisaar said aru, et Savisaare valimisliidul napib kampaaniaks raha. Aga neil on hääli. Nii need kaks kohtusidki ja hakkasid ühinemisest rääkima," kommenteeris Vakra.

"Tegus Tallinn võinuks isegi volikogu opositsioonipingilt anda linnavõimule pragmaatilist ja majanduslikult ratsionaalset pilku, nüüd aga matsid nad põhimõtted ja tõstsid esikohale poliittehnoloogia. Kurb," lisas Vakra veel.

Korb: see oli vaid aja küsimus

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et Tegusa Tallinna ja Edgar Savisaare valimisliidu lähenemise tingib tõenäoliselt muuhulgas kandidaatide puudus ning toetuse vähenemine. Korbi hinnangul oli kahe liidu lähenemine vaid aja küsimus.

Korb sõnas, et kahte valimisliitu saab ainsa eesmärgina ühendada Keskerakonnalt häälte võtmine ning seda on ka avalikult nii öeldud. "Muus osas saab ärimeestest ja Edgari valimisliidu kandidaatidest saadav kompott olema tõenäoliselt mõlema liidu potentsiaalsele valijale arusaamatu," leidis Korb.

Ta tõi välja, et Mõis noolib arusaadavalt Edgar Savisaare "rumalaid Lasnamäe hääli", nagu endine isamaaliitlane Mõis seda väljendas, kuid teise osapoole puhul on küsimus keerukam. "Milline kasu saab olema valijatele Savisaare ja Ivanova liitumine ärimeestega, kelle vaated pole ilmselgelt tsentristlikud, on arusaamatu. Tundub, et mõlemad pooled on volikogukohtade nimel ja Keskerakonna seni tehtu peatamiseks valmis enda nägu ja retoorikat kardinaalselt muutma," tõdes Korb.

Michal: see on juba Keskerakonnaga võrreldav jõud

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles, et on loogiline, et sarnaste huvide või maailmanägemusega valimisliidud teevad koostööd.

"Nii on ka valijal lihtsam otsust langetada. Teadmata läbirääkimiste sisu, julgen hobikorras hinnata, et Sõõrumaa, Mõisa kogemus ja Savisaare poliitiline ideestik täiendavad üksteist sobivalt. Suure murega vaatab arengut ilmselt Keskerakonna teise esimehe, Ratase-Toomi tiib, sest kui Savisaar ja Sõõrumaa, Mõis koos tegutsevad on see juba Keskerakonnaga võrreldav jõud," sõnas Michal.

"Kui selline liit tekib, paneb see paljud, kes Savisaare tegevust kergelt võtsid, oma seisukohta ümber hindama ja poolevahetusi tuleb Keskerakonnas veel," lisas Michal.