Ungari kutsub oma suursaadiku Hollandist tagasi

Välisminister Peter Szijjarto ütles Politico teatel, et Budapest astub "poliitilisi ja diplomaatilisi samme", kui Holland suursaadiku sõnade eest ametlikult ei vabanda.

Mõne päeva pärast ametist lahkuv Scheltema ütles ajakirjas 168 Óra neljapäeval avaldatud intervjuus, et Orbani valitsuse retoorika on sarnane Lähis-Ida terroristide omale.

Scheltema selgitas, et eelmisel nädalal Kataloonias rünnakuid korraldanud terroristid olid "globaliseerumises kaotajateks jäänud isikud, kes kasutavad äärmuslust ja usufanatismi". Ta lisas, et need terroristid loovad endale vaenlasi "lähtudes samast printsiibist nagu Ungari valitsus".

Szijjarto hinnangul olid sellised väljaütlemised häbiväärsed. "See on süüdistus, mida mitte keegi pole varem teinud," rõhutas ta ja lisas, et lahkuv Hollandi suursaadik pole ministeeriumisse enam oodatud. "Me oleme õnnelikud nähes teda lahkumas."